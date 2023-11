Android Auto: Googles Plattform überall kabellos nutzen – Dongles zum Amazon Black Friday stark reduziert

Googles Infotainment-Plattform Android Auto ist seit jeher auf eine ständige Verbindung zwischen Smartphone und Display angewiesen – das wird sich aus technischen Gründen auch niemals ändern. Mit praktischen Dongles wie dem AAWireless oder auch dem Ottocast lässt sich diese Verbindung dennoch in allen Umgebungen kabellos herstellen. An diesem Wochenende sind beide Dongles stark reduziert im Rahmen der Amazon Black Friday-Woche zu haben, was ihr euch bei Bedarf oder vielleicht schon auf der Suche nach einem Geschenk nicht entgehen lassen solltet.



Die Nutzung von Android Auto basierte in den ersten Jahren auf einer kabelgebundenen Verbindung zwischen Smartphone und Infotainment-Display, die zwar sehr einfach hergestellt werden kann, aber dennoch sowohl zu Beginn als auch während der Fahrt als störend empfunden werden kann. Zwar hat Google die kabellose Nutzung schon recht früh ermöglicht, diese aber lange Zeit auf sehr wenige Smartphones eingeschränkt. Zuerst nur die Pixel-Smartphones, später wenige Samsung-Smartphones und erst vor zwei Jahren wurde es für alle Geräte geöffnet. Aus diesem Grund unterstützen die meisten damals verbauten Infotainment-Displays in den Fahrzeugen die kabellose Verbindung nicht.

Wer trotz inkompatiblen Display auf kabellose Nutzung setzen möchte, kann das mithilfe von Dongles tun, die mittlerweile recht zahlreich zur Verfügung stehen und grundsätzlich alle dasselbe tun. Die Dongles verbleiben im Fahrzeug und dienen als Brücke zur Verbindung zwischen Smartphone und Infotainment-Display. Konkret ist es so, dass das Smartphone den Dongle als Display erkennt, sich mit diesem verbindet und der Dongle wiederum alle Signale an das Infotainment-Display weiterleitet.

Zwar gibt es viele Dongles, doch die Bewertungen sind oftmals durchwachsen und es zeigt sich, dass eine stabile Verbindung nicht immer gewährleistet ist – was gerade im Auto bei der Fahrt aber sehr wichtig wäre. Daher kristallisieren sich drei starke Lösungen heraus, auf die ihr setzen solltet: AAWireless als das Original, den Motorola MA-1 als einziges Produkt einer großen Marke sowie der Ottocast als vermeintlicher Underdog, der aber eine hohe Kundenzufriedenheit hat. Zwei davon sind derzeit bei Amazon deutlich günstiger zu haben.

AAWireless

Einfache Plug-and-Play-Einrichtung | Der AAWireless-Autoadapter funktioniert sofort. Schließen Sie einfach Ihren Dongle mit dem mitgelieferten USB-Typ-C-Kabel an den Android Auto-fähigen USB-Anschluss Ihres Autos an.

Automatisch über Bluetooth | Verbinden Sie Ihr Telefon über Bluetooth mit Ihrem AAWireless-Dongle. Dies ist nur für die allererste Einrichtung erforderlich.

Fahrzeugkompatibilität | Der AAWireless Wireless Android Auto Car Dongle wird bereits in über 10.000 verschiedenen Fahrzeugmodellen eingesetzt. Wenn Ihr Auto oder Ihre Head Unit kabelgebundenes Android Auto unterstützt, sollte es auch mit AAWireless funktionieren.

Kostenlose Begleit-App | Personalisieren Sie Android Auto? Aktualisieren Sie Ihr AAWireless-Gerät? Unsere kostenlose Begleit-App bietet eine Vielzahl zusätzlicher Funktionen, um Android Auto nach Ihren Wünschen zu nutzen.

Ottocast

【Plug & Play】: Dieser Adapter wandelt kabelgebundenes Android Auto schnell in drahtloses Android Auto um. Nach einer einfachen Ersteinrichtung lassen Sie das Auto an und der AA-Adapter startet sofort und verbindet sich über Bluetooth mit Ihrem Android Handy. Da kein Zubehör entfernt werden muss, kann das AA Adapter komplizierte Ladekabel und teure Systeme im Auto ersetzen.

Dieser Adapter wandelt kabelgebundenes Android Auto schnell in drahtloses Android Auto um. Nach einer einfachen Ersteinrichtung lassen Sie das Auto an und der AA-Adapter startet sofort und verbindet sich über Bluetooth mit Ihrem Android Handy. Da kein Zubehör entfernt werden muss, kann das AA Adapter komplizierte Ladekabel und teure Systeme im Auto ersetzen. 【Komfortables Fahren】: Der AA-Dongle unterstützt die Original-Lenkradsteuerung und Touchscreen-Tasten, Sprachsteuerung, Knauf-Steuerung. Sehr gute Effizienz bei weniger Wärmeerzeugung im kleinen 5,5 cm Design. Automatische Erkennung von Autoscheinwerfern, um zwischen Tag- und Nachtsdesktop-Hintergrund zu wechseln.

Der AA-Dongle unterstützt die Original-Lenkradsteuerung und Touchscreen-Tasten, Sprachsteuerung, Knauf-Steuerung. Sehr gute Effizienz bei weniger Wärmeerzeugung im kleinen 5,5 cm Design. Automatische Erkennung von Autoscheinwerfern, um zwischen Tag- und Nachtsdesktop-Hintergrund zu wechseln. 【Professionelle Kundenbetreuung】: Alle OTTOCAST Android Auto-in unserem Sortiment haben standardmäßig kostenlos 1 Jahr-Herstellergarantie ab dem Tag des Kaufs. Lebenslanger Support Kostenlose Upgrades für den technischen Support und einfache Netzwerk-Updates sorgen dafür, dass Sie die Software unbesorgt nutzen können.

Die Funktionsweise und Nutzung der Dongles ist schnell erklärt: Der Dongle bleibt im Optimalfall ständig mit dem Infotainment-Display verbunden und stellt die Brücke zwischen Display und Smartphone. Der Dongle gibt sich gegenüber dem Smartphone als Infotainment-Display aus, sodass sich das Smartphone mit dem Dongle statt dem Display verbindet. Ist die Verbindung hergestellt, leitet der Dongle wiederum das Bild- und Tonsignal des Smartphones an das Display weiter. Klingt gar nicht so kompliziert und ist es auch nicht.

Eine echte Einrichtung gibt es nicht. Einfach den Dongle anstöpseln und für den größtmöglichen Komfort eingesteckt lassen. Ist das Smartphone einmalig mit dem Dongle verbunden, lässt sich der Start von Android Auto automatisieren, sobald ihr ins Auto steigt und sich das Infotainment-Display einschaltet. Denn erst dann wird der Dongle mit Strom versorgt, startet innerhalb von etwa 20 Sekunden und die Verbindung wird automatisch hergestellt.

Beide Dongles stark rabattiert

Beide Dongles sind derzeit deutlich günstiger bei Amazon zu haben. Der AAWireless ist (nach eigenen Angaben dauerhaft) auf 69,99 Euro reduziert und der Ottocast ist ebenfalls um 20 Euro auf jetzt 79,99 Euro reduziert.

