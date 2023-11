Android Auto: Update auf Android 14 sorgt für Probleme – Nutzer berichten von stummen Musikstreaming-Apps

Für viele Nutzer von Android Auto dürfte die Mediennutzung eine wichtige Rolle spielen, denn neben der Navigation gehört Musik oftmals zum Autofahren dazu. Doch einige Nutzer müssen in diesen Tagen wohl darauf verzichten, denn das Update auf Android 14 soll dafür gesorgt haben, dass es bei YouTube Music, Spotify und Co im Auto ruhig bleibt. Ein Fix ist so schnell nicht zu erwarten.



Mit Android Auto lassen sich die beliebtesten Musikstreaming-Apps direkt auf dem Infotainment-Display nutzen und die Musik über die Fahrzeuglautsprecher ausgeben, was normalerweise ohne größere Schwierigkeiten nutzbar ist. Doch jetzt berichten einige Nutzer davon, dass dies seit dem Update auf Android 14 nur noch sporadisch oder gar nicht funktioniert. Zwar sollen die Apps nutzbar sein und entsprechende Interaktionen zeigen, aber der Sound kommt nicht an. Weder im Fahrzeug, noch auf dem Smartphone.

Als Workaround gibt es derzeit die üblichen Lösungen wie den Neustart, ein neuer Verbindungsaufbau oder gar so einfache Dinge wie der Wechsel des Titels. Selbst letztes soll helfen, nach einigen Titeln aber wieder seine Wirkung verlieren. Ein fehlgeleitetes Audiosignal erscheint wahrscheinlich, dass das allerdings nicht dauerhaft auftritt, ist merkwürdig.

Google hat das Problem bestätigt, doch weil der Kreis der Betroffenen wohl recht klein ist (ein paar Dutzend Nutzer haben sich gemeldet), ist mit einem schnellen Fix nicht zu rechnen. Berichte gibt es hauptsächlich von Pixel-Nutzern, quer über alle Apps, Smartphones und Fahrzeugmarken hinweg.

