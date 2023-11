Google Store: Die Black Friday Aktionen sind gestartet – Pixel-Smartphones und mehr jetzt günstiger zu haben

Die große Shopping-Saison steht vor der Tür und beginnt traditionell mit den Aktionen rund um den Black Friday, den einigen Händler bekanntlich so weit wie möglich vorziehen wollen – das gilt auch bei Google. Der deutsche Google Store hält ab sofort 14 Tage lang eine ganze Reihe von Aktionen rund um die Pixel-Smartphones und weitere populäre Produkte bereit. Schaut mal herein, ob etwas für euch dabei ist.



Der Black Friday dürfte für viele Händler neben dem Weihnachtsgeschäft zu den wichtigsten Verkaufstagen (Wochen) des Jahres gehören, sodass es kein Wunder ist, dass man diese Aktionen schon frühzeitig ankündigt oder in einigen Fällen auch schon vorgezogen und auf den ganzen Monat ausgedehnt hat. Im Google Store verlängert man die Aktionen ebenfalls recht deutlich, nämlich auf ganze zwei Wochen. Ab dem heutigen 15. November bis einschließlich 29. November gelten die Black Friday-Angebote.

Schon vorab hatte man verraten, auf welche Aktionen sich die Nutzer freuen dürfen. Statt wie in den vergangenen Jahren nur Teaser zu zeigen, gibt es direkt die Informationen zum Rabatt, sodass die Auswahl schon vorab getroffen werden konnte. Leider gibt es in diesem Jahr kein zusätzliches Geschenk zur Bestellung, so wie das im vergangenen Jahr der Fall gewesen ist. Schauen wir uns jetzt einmal an, was ab sofort rabattiert zu haben ist:

Auf diese Produkte gibt es Rabatte

70 Euro Rabatt auf Pixel 8 (128 GB)

300 Euro Rabatt auf Pixel Fold

100 Euro Google Store-Guthaben für Pixel 8 Pro-Kauf

60 Euro Rabatt auf Pixel 7a

80 Euro Rabatt auf Pixel Tablet

60 Euro Rabatt auf Pixel Buds Pro

150 Euro Rabatt auf Pixel 7

90 Euro Rabatt auf Pixel Watch

15 Euro Rabatt auf Chromecast mit Google TV









