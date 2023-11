Pixel-Smartphones: Personalisierte Hintergrundbilder – so könnt ihr ein KI-generiertes Wallpaper erstellen

Viele Smartphone-Nutzer dürften regelmäßig ihr Hintergrundbild wechseln und können dabei sowohl aus den vorinstallierten Wallpaper als auch aus allen Bildern der eigenen Galerie wählen. Wer dennoch kein passendes Motiv findet, kann sich mit den Pixel-Smartphones seit einiger Zeit mit den KI-Hintergrundbildern behelfen. Wir zeigen euch in wenigen Schritten, wie ihr ein KI-generiertes Bild erstellen könnt.



Google hat die Künstliche Intelligenz auch auf die Pixel-Smartphones gebracht und bietet den Nutzern unter anderem die Möglichkeit, darüber neue Hintergrundbilder zu generieren. In diesem Jahr hat man sowohl die Emoji-Wallpaper als auch die KI-Wallpaper eingeführt. Bei letzten geht es darum, dass ihr eine schnelle Beschreibung des gewünschten Motivs eingeben und dieses dann mit den KI-Algorithmen generieren und verwenden könnt. Das Ganze ist sehr leicht zu erreichen.

So gelangt ihr zu den KI-Hintergrundbildern

Haltet den Finger auf eine freie Stelle am Homescreen gedrückt, sodass das Auswahlmenü für die Startseiten-Einstellungen erscheint. Tippt dann auf „Hintergrundbild & Stil“. Es öffnet sich die übliche Wallpaper-Auswahl mit den vorinstallierten Motiven und Farbgebungen. Tippt dann am unteren Rand auf die leicht zu übersehende Textzeile „Weitere Hintergrundbilder“, um zur vollen Auswahl zu gelangen. Anschließend tippt ihr oben einmal auf „KI-Hintergrund“ und es öffnet sich der Assistent.

An dieser Stelle wählt ihr das grundlegende Thema für das Hintergrundbild aus, wobei die Auswahl im Laufe der Zeit immer weiter anwachsen dürfte.









KI-Wallpaper generieren

Habt ihr euch für ein Thema entschieden, gibt es direkt ein großes Vorschaubild und am unteren Rand die Möglichkeit zur Anpassung. Je nach gewähltem Thema kann es zwei oder mehr Variablen geben, die ihr festlegen könnt. Tippt dazu einfach auf die unterstrichenen Begriffe der Beschreibung, um euch für eine Alternative zu entscheiden. Ihr habt weder beim vollständigen Motiv noch bei den Begriffen die Möglichkeit, eigene Inhalte anzugeben. Es bleibt also trotz freier Auswahl in einem recht engen Rahmen.

Am oberen Rand lässt sich der Stil des Motivs auswählen. Seid ihr zufrieden, dann tippt auf den Haken, um den Assistenten abzuschließen. Sollte es euch nicht gefallen, dann wählt andere Stile aus oder tippt den Daumen nach unten. Passt euch das Gesamtmotiv, dann könnt ihr zum Abschluss auf „als Hintergrundbild festlegen“ tippen und schon ist es erledigt.

Es ist zu erwarten, dass Google den Nutzern in Zukunft noch mehr Möglichkeiten und vielleicht auch Freiheiten bei der Auswahl bieten wird, so wie man das von anderen Bildgeneratoren kennt.

[Google Pixel Guidebook]