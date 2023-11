GMail: Newsletter einfacher abbestellen – neuer Button soll Entabonnieren-Link hervorheben (Screenshots)

Das Abonnieren von Newslettern ist sehr einfach, das Entabonnieren dank schärferer Vorgaben mittlerweile auch, aber dennoch will GMail es den Nutzern in naher Zukunft noch einfacher machen. Ein großer neuer ABBESTELLEN-Button soll diese Aufgabe nicht nur hervorheben, sondern die Nutzer überhaupt erst an diese Möglichkeit erinnern. Ein Teardown hat den Button bereits hervorgebracht.



Dank schärferer Vorgaben und einer (hoffentlich) gewissen Seriosität der Absender und Anbieter, lassen sich Newsletter mittlerweile recht einfach entabonnieren. Meist am Ende einer E-Mail befindet sich ein Link zum Abbestellen, der aber dennoch erst einmal ein Scrollen erfordert, manchmal mit der Lupe gesucht werden muss oder bei langen E-Mails das separate Öffnen der Mail erfordert. GMail will es den Nutzern daher in Zukunft etwas leichter machen.

Ein Teardown mit der Aktivierung versteckter Schalter hat die neue Oberfläche bereits hervorgebracht. Direkt neben dem Absender befindet sich der ABBESTELLEN (UNSUBSCRIBE)-Button, der praktisch als Verkürzung dient. Es findet kein automatisches Abbestellen statt (so wie es etwa beim Spamfilter möglich ist), sondern die Nutzer werden lediglich zur Webseite geleitet, die sich hinter dem Link verbirgt. Wie zuverlässig das funktioniert, muss der praktische Einsatz zeigen.

Es ist davon auszugehen, dass man diese Funktion schon sehr bald für alle Nutzer freischaltet. Im Zuge dessen weise ich auch gerne auf den GoogleWatchBlog-Newsletter hin, der euch einmal pro Tag über alle Google-Themen informiert.

