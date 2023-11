Google Tasks im Google Kalender: Aufgabenverwaltung endlich im Vollbild nutzbar – Update bringt Integration

Die Aufgabenverwaltung Google Tasks besteht seit langer Zeit und hat sich durch die Integration in weitere Google-Produkt zuletzt in eine recht zentrale App verwandelt, die aber nach wie vor ein großes Manko hatte: Es gibt keine echte Vollbild-App. Das ändert sich jetzt, denn derzeit wird ein Update für den Google Kalender ausgerollt, über den sich die Aufgaben in voller Displaygröße abrufen und verwalten lassen.



Google Tasks wäre eigentlich eine sehr praktische App, wenn da nicht die Tatsache wäre, dass sie nur in der Seitenleiste der Workspace-Produkte „lebt“. Zwar gibt es diverse Workarounds, aber eine offizielle und für die Vollbild-Nutzung konzipierte Lösung ist sicherlich zu bevorzugen. Genau eine solche wird in diesen Tagen geschaffen, denn das Team des Google Kalender hat ein Update angekündigt, das die Kalenderansicht gegen die Aufgabenansicht tauscht.

Sobald das Update bei euch angekommen ist, erscheint in der Navigation des Google Kalender ein Button zum Wechsel der Ansicht. Über diesen könnt ihr sehr leicht die Aufgaben abrufen und in einer mehrspaltigen Ansicht vollständig verwalten und mit allen Features nutzen. Auch die Hauptnavigation zum Wechsel zwischen den einzelnen Listen wird geladen. Die Oberfläche sieht genauso aus, wie man sich eine echte Web-App für Google Tasks vorstellen / wünschen würde.

Ich denke, das könnte einige Nutzer doch noch mit Google Tasks versöhnen, das hoffentlich in den nächsten Monaten mit weiteren wichtigen Funktionen ausgebaut wird. Der Rollout hat am Freitag begonnen und soll innerhalb der nächsten zwei Wochen für alle Nutzer abgeschlossen sein.

» Google löscht inaktive Konten: So könnt ihr dauerhaft verhindern, dass euer Nutzerkonto gelöscht wird (FAQ)

Letzte Aktualisierung am 20.11.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

[Google Workspace]