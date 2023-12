YouTube: Trailer für GTA VI bricht Rekord – über 90 Millionen Klicks in den ersten 24 Stunden (Video)

Die Spiele-Serie Grand Theft Auto (GTA) erfreut sich seit vielen Jahren größter Beliebtheit und dürfte zu den bekanntesten Spielen überhaupt gehören. Dementsprechend groß ist der Andrang auf den neusten Teil, der zwar erst 2025 erscheinen soll, aber schon jetzt aufgrund eines gestern veröffentlichten Trailers alle Aufmerksamkeit auf sich zieht. So sehr, dass der Trailer einen YouTube-Rekord gebrochen hat.



Erst gestern hat Rockstar Games den Trailer zu GTA VI veröffentlicht und man dürfte gehofft haben, dass das Interesse der Fans nach wie vor gegeben ist – doch mit einem solchen Ansturm hat man wohl kaum gerechnet. Mittlerweile wurde das Video mehr als 104 Millionen Mal abgerufen und hat damit einen Rekord geknackt. Denn heute früh stand das Video bei 90 Millionen Abrufen, was innerhalb von 24 Stunden absoluter Rekord ist. Von YouTube gibt es zwar keine Wortmeldung, aber auch das Guinness Buch der Rekorde hat das bestätigt.

Die Zahl von 90 Millionen Klicks in 24 Stunden muss man erstmal greifen und am besten gelingt dies, wenn man es mit dem bisherigen Rekordhalter Mr. Beast vergleicht. Diesem ist es erst vor drei Monaten mit diesem Video gelungen 59,4 Millionen Views in 24 Stunden zu erreichen. GTA hat diesen Wert bald verdoppelt und es ist anzunehmen, dass diese Rekordmeldung für weiteres großes Interesse sorgen dürfte.

Man darf gespannt sein, was sich Mr. Beast einfallen lassen wird, um sich diesen Rekordtitel wieder zurückzuholen 😉

