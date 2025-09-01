Android: Google macht das Betriebssystem zur Festung – AOSP in Gefahr und App-Zertifizierung (Meinung)

Googles Android ist nach wie vor ein freies Betriebssystem, das auch ganz ohne Google-Produkte verwendet werden kann – aber wie lange wird das noch so bleiben? Ein in dieser Woche angekündigter Schritt soll die Sicherheit des Ökosystems erhöhen, sorgt aber auch für eine erhöhte Abhängigkeit vom Unternehmen. Wird Android langsam aber sicher zu einer geschlossenen Plattform?



Das Betriebssystem Android ist in unterschiedlichen Varianten erhältlich, wobei hauptsächlich das Grundbetriebssystem aus dem AOSP sowie das mit Google Play Services aufgewertete Android eine tragende Rolle spielen. Viele Smartphone-Hersteller haben eigene Versionen, die auf der Google-Variante aufbauen und natürlich auch den Play Store sowie die zahlreichen weiteren Google-Apps und Frameworks mitbringen. Die freie Variante spielt kaum eine Rolle, ist aber strategisch von Bedeutung.

In der letzten Zeit verstärkt sich der Eindruck, dass Google die freie Version dennoch eher loswerden und die umfassende Kontrolle über die verbreiteten Varianten des Betriebssystems erhalten möchte. Erst vor wenigen Monaten gab es kaum beachtete Änderungen im AOSP, die die Entwicklungsgeschwindigkeit deutlich reduzieren, und in dieser Woche hat Google unter dem Deckmantel der Sicherheit ein neues Konzept angekündigt.

Ab dem kommenden Jahr müssen alle Android-Entwickler von Googel zertifiziert werden – auch dann, wenn sie ihre Apps außerhalb des Play Store anbieten. Ist ein App-Entwickler nicht zertifiziert, gehen schon im kommenden Jahr in den ersten Ländern die Lichter der Apps aus und ab 2027 auch in allen anderen Ländern. Ohne Zertifizierung keine Installation. Android wird also eine tiefgreifende Zertifikatsabfrage erhalten, die mit Google-Servern kommuniziert. Das soll dafür sorgen, dass keine anonymen Apps mehr verbreitet werden.

Grundsätzlich ist das sicherlich eine gute Sache für das gesamte Android-Ökosystem, denn es erhöht die Sicherheit. Doch es gibt Google auch die Kontrolle über Bereiche, die man bisher nicht in Griffweite hatte. Damit schließt sich das offene Betriebssystem immer weiter und bald kann man wohl kaum noch von einem Open Source-Produkt sprechen – zumindest nicht in der faktischen Umsetzung. Gut möglich, dass die Zertifizierung nur der erste Schritt ist und perspektivisch auch Anforderungen an Apps gestellt werden, die Google noch mehr Kontrolle ermöglichen.

Lest dazu auch meinen früheren Artikel über AOSP in Gefahr. And so it begins…

» Android: Google erschwert das Sideloading – alle App-Entwickler müssen sich zukünftig bei Google verifizieren

» Android: Google erleichtert und erschwert Sideloading – Druck wird auf App-Entwickler verschoben (Meinung)

Letzte Aktualisierung am 2025-08-27 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.