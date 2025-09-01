Android: Das nächste Update für die Pixel-Smartphones kommt Heute oder morgen – mit Pixel Feature Drop?

Heute Abend oder vielleicht auch erst morgen Abend wird es für viele Pixel-Nutzer wieder interessant werden, denn zum Beginn der ersten Woche des Monats steht das Android-Update vor der Tür, das kurz nach der Veröffentlichung zunächst für die Pixel-Smartphones ausgerollt wird. In diesem Monat könnte es dank der neuen Pixel-Smartphones spannend werden, denn es ist mit einem Android Feature Drop und auch einem Pixel Feature Drop zu rechnen.



Welche Updates sind zu erwarten?

Das September-Update wird auf jeden Fall das Android-Sicherheitsupdate umfassen sowie zusätzlich ein separates Pixel-Update für alle noch unterstützten Pixel-Smartphones im Gepäck haben, daran wurde nie gerüttelt. Dieses Paket besteht jeden Monat aus zahlreichen Bugfixes oder zielgerichteten Optimierungen und wird in diesem Monat sicherlich auch wieder funktionell an der einen oder anderen Stelle nachlegen. Allerdings hat man die Zeitpläne zuletzt kaum beachtet, sodass sich der Umfang nur schwer vorhersagen lässt.

Nachdem Google zuletzt immer wieder mit eingestreuten und unerwarteten Pixel Feature Drops überraschen konnte, wäre ein solches auch in diesem Monat denkbar. Rein zeitlich ist der September ein Pixel Drop-Monat, sodass es eher überraschend wäre, wenn es kein Update gäbe. Dazu kommt, dass die Pixel 10-Smartphones gerade frisch gestartet sind und oftmals auch Nutzer älterer Generationen kurz darauf von einigen neuen Features profitieren. Auch ein Android Feature Drop wäre möglich, das dann schlussendlich auch den Pixel-Nutzern zugute kommen wird.

Natürlich wird es auch weiterhin die Google System Updates geben, von denen wir kommenden Donnerstag die erste umfangreichere Ausgabe dieses Monats erwarten. In puncto Bugfixes gibt es derzeit keine gravierenden Probleme, die öffentlich bekannt wären und dringend behoben werden müssten.









Wann kommt das Update?

Mittlerweile hat sich das monatliche Android-Update von Montag auf Dienstag verschoben, sodass wir eher mit Dienstag rechnen sollten – allerdings mit Ausnahme im August. An der Veröffentlichung wird das Android-Team festhalten, doch das Pixel-Team hat vor einiger Zeit verkündet, dass Updates erst dann ausgerollt werden, wenn sie wirklich fertig sind. Das kann am Montag sein, am Dienstag geschehen oder eben auch mal später. Doch der Dienstag war zumindest im letzten halben Jahr, bis auf eine Ausnahme, stets der Tag der Wahl.

Dennoch denke ich, dass man ein Sicherheitsupdate nicht zu lange „herumliegen“ lassen wird und den Rollout zumindest im Laufe der folgenden Tage starten wird. Im ersten Jahr seit der Umstellung auf die neuen Regeln gab es keine Verzögerungen, sodass sich das wohl auch in den nächsten Monaten nicht ändern wird.

Welche Pixel-Smartphones erhalten das Update?

Das September-Update wird für viele Pixel-Smartphones der sechsten bis neunten Generation ausgerollt – Pixel 6 bis Pixel 9a sowie natürlich das Pixel Fold und das Pixel Tablet. Eine Übersicht über die Update-Garantie der Pixel-Smartphones findet ihr in diesem Artikel. Einen Überblick über die Zielversionen der Pixel-Smartphones haben wir euch in diesem Artikel zusammengefasst.

