Pixel Wetter: Die Android-App hat eine gut versteckte Funktion – geheimer Button stoppt Animationen (Video)

Für viele Pixel-Nutzer dürfte die Android-App Pixel Wetter zu den täglich verwendeten Apps gehören, wenn auch vermutlich eher flüchtig und nicht ganz so ausführlich, wie es die verfügbare Datentiefe hergeben würde. Jetzt haben findige Nutzer einen versteckten Button in der Oberfläche entdeckt, mit der sich eine Aktion pausieren lässt, die vermutlich ebenfalls gar nicht allen Nutzern bekannt ist.



Wer länger als zwei Sekunden auf die Oberfläche der Android-App Pixel Wetter blickt, dem sind sie vielleicht schon einmal aufgefallen: Die im Hintergrund abgespielten Animationen geben in Ambient-Form einen schnellen Eindruck von der aktuellen Wetterlage. Darin kann es Sonnenstrahlen geben, schwebende Wolken des bedeckten Himmels, prasselnder Regen oder auch Schneeflocken. Das sind nette Animationen, die aber im Alltag kaum auffallen und sicherlich keinen Nutzer wirklich stören.

Jetzt haben Nutzer entdeckt, dass sich diese Animationen mit einem einfachen Tap stoppen und auch wieder starten lassen. Um eine laufende Animation zu stoppen, müsst ihr einfach nur auf den oberen Bereich der Darstellung tippen – knapp über der Info in Textform. Daraufhin stoppt aber nicht nur die Animation, sondern es erscheint im unteren Bereich auch noch ein Play-Button, mit dem sich die Animation wieder starten lässt. In obiger kurzer Animation könnt ihr das sehen.

Das Verhalten ist doch recht kurios, vor allem die Einblendung des Play-Buttons nach der Pausierung. Denn effektiv ist es so, dass das Video im oberen Bereich pausiert und im unteren fortgesetzt wird. Warum nicht beides an derselben Stelle funktioniert, scheint nicht ganz logisch zu sein. Rein technisch dürfte es wohl so sein, dass es sich hier um normale Videoplayer handelt, die in Dauerschleife laufen und wohl nicht korrekt konfiguriert sind.

Es ist nur ein kleines Detail und vielleicht wird Googles Pixel-Team diese Pause-Start-Möglichkeit auch bald wieder entfernen oder in anderer Form umsetzen. Aber vielleicht sorgt es dafür, dass viele Nutzer überhaupt erst einmal bemerken, dass es diese Animationen gibt, die für eine nettere App-Oberfläche sorgen.

[AndroidPolice]

