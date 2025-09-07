Android: So könnt ihr jetzt die Google System Services abrufen und aktualisieren – neuer Bereich ist gestartet

Das Betriebssystem Android besteht aus mehreren Ebenen, die strukturell voneinander getrennt sind und auch auf unterschiedlichen Wegen aktualisiert werden können. Vor wenigen Tagen hat Google den Zugriff auf die Android System Services freigegeben, die jetzt an einer zentralen Stelle abgerufen und bei Bedarf auch manuell aktualisiert werden können.



Android ist seit jeher sehr modular aufgebaut, sodass selbst diverse Systemprozesse (theoretisch) austauschbare Apps sind bzw. ihre Dienste in Form von Frameworks für anderen Anwendungen bereitstellen. Während das Betriebssystem über einen Google-Kanal aktualisiert wird, die Sicherheitsupdates auf demselben Kanal eintreffen und Android-Apps über den Google Play Store aktualisiert werden, gibt es für die „System Services“ noch einmal einen ganz anderen Kanal.

Normalerweise bleiben diese System Services im Hintergrund und zeigen sich nicht für die Endnutzer, denn sie stellen nur Schnittstellen und Funktionen für Apps bereit oder übernehmen eigene strukturelle Aufgaben. Bisher war es nur schwer möglich, sich einen Überblick über die installierten System Services zu verschaffen, doch das ändert sich jetzt. Seit wenigen Tagen lassen sich dieser innerhalb der Google-Einstellungen auflisten.

In der Auflistung der System Services erfahrt ihr nicht nur, welche Services installiert sind, sondern auch welche Aufgabe diese haben. Jeder Services wird mit Beschreibung und App-Version aufgelistet. Außerdem gibt es das dazugehörige Icon zu sehen, es gibt sogar bei einigen Apps einen Changelog (was bei Google schon erwähnenswert ist) und ihr habt die Möglichkeit, diese manuell zu aktualisieren.









So könnt ihr auf die Android System Services zugreifen

Öffnet die Android-Einstellungen Geht in den Bereich „Google“ mit allen Google-Einstellungen Jetzt am oberen Rand den Tab „Alle Dienste“ auswählen Scrollt nach unten bis zur Kategorie „Datenschutz & Sicherheit“ und wählt dort den Punkt „Systemdienste“

In der Liste könnt ihr eigentlich nicht viel falsch machen, auch wenn die Bezeichnung und der lange Weg dorthin etwas Unsicherheit suggerieren könnte. Das Schlimmste was passieren kann, ist, dass ihr die letzten Versions-Updates wieder deinstallieren könnt. Das schlägt aber manchmal fehl oder ihr habt anschließend die Möglichkeit, diese wieder erneut zu installieren.

Normalerweise werden die System Services automatisch im Hintergrund aktualisiert, sodass ihr an dieser Stelle nicht eingreifen müsst. Habt ihr es aus diversen Gründen einmal etwas eiliger, kann ein manuelles Anstoßen an dieser Stelle aber vielleicht dennoch nicht schaden. Schaut euch die Liste einfach einmal an, es kann gerade beim ersten Besuch faszinierend sein, wie viele Service-Pakete sich dort im Laufe der Jahre angesammelt haben.

