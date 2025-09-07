Google Fotos: Starke neue KI-Bildbearbeitung bringt eine Funktion, die Google vor acht Jahren versprochen hat

Für die Fotoplattform Google Fotos spielt die Bildbearbeitung eine immer wichtigere Rolle, denn die Ansprüche der Nutzer wachsen und dementsprechend hat man erst vor wenigen Tagen eine ganz neue KI-Fotobearbeitung eingeführt. Tatsächlich ist die neue Fotobearbeitung ein größerer Meilenstein, als es zunächst den Anschein hatte: Denn endlich kann man ein Versprechen einlösen, das vor acht Jahren (!) gegeben wurde.



Während die Fotobearbeitung noch vor einigen Jahren etwas für Photoshop-Künstler gewesen ist, lässt sie sich mittlerweile auch von Amateuren verwenden – mittlerweile auch völlig ohne Vorkenntnisse oder dem Hauch einer Ahnung von den Werkzeugen. Ermöglicht wird das durch Tools wie Gemini Reimagine oder der neuen Google Fotos KI-Bildbearbeitung. Letzte ermöglicht es US-Nutzern jetzt, jedes Bild mit einem einfachen Prompt anzupassen.

Durch die rasante Entwicklung der medialen KI-Technologien nehmen wir solche „kleinen“ Schritte heute kaum noch wahr, doch tatsächlich ist diese Funktion für Google Fotos ein echter Meilenstein. Denn man kann endlich eine Funktion bieten, die man schon im Jahr 2017 – also vor mittlerweile acht Jahren (!) – erstmals auf der großen Bühne der Google I/O gezeigt hatte. Damals wurde die obige Animation gezeigt, die damals wie heute überzeugen kann.

Es geht schlicht und einfach darum, den Zaun vom Foto zu entfernen. Für die heutige generative KI eine vermeintlich simple Aufgabe, doch tatsächlich war das bisher selbst mit umfangreicheren Tools nur schwer möglich. Zwar bietet Google Fotos eine Objektentfernung, doch der Zaun im Vordergrund ist eben kein Objekt, das sich einfach auswählen lässt. Daher war keines der bisherigen Tools geeignet.









Google Fotos liefert endlich

Mit der neuen Google Fotos KI-Bildbearbeitung wird die damals gezeigte Funktion endlich umsetzbar, wie ihr am obigen Fotobeispiel sehen könnt. Zwar gibt es bis heute kein Werkzeug in Google Fotos oder im Magischen Editor, das den Zaun entfernen könnte, doch der Gemini-Prompt hat wohl größere Möglichkeiten. Ein simpler Prompt mit „Entferne das Gitter“ reicht aus, um aus dem linken Bild das rechte zu machen. Dabei ist die KI auch so schlau, nur den vorderen Zaun zu entfernen, der den Blick auf den Vogel versperrt, und den hinteren Teil ohne jegliche Störung beizubehalten.

In der heutigen schnelllebigen KI-Zeit mag das gar nicht so sehr beeindrucken – das geht mir ähnlich – doch es ist eben die Einlösung eines Versprechens, das Google vor vielen Jahren gegeben hat und auch im KI-Zeitalter nie umsetzen konnte. Immer wieder wurde angekündigt, dass es bald startet oder sich noch verzögert, aber umgesetzt wurde es nie. Dass das jetzt praktisch ohne jegliche weitere Ankündigung funktioniert, darf daher durchaus zufrieden zur Kenntnis genommen werden. Möglich macht das auch die neue starke Gemini-Fotoerkennung.

Warum Google diese Möglichkeit damals nicht eingeführt hat, werden wir wohl nie erfahren.

[9to5Google]