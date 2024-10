Google Fotos: Magischer Editor ermöglicht Entfernen, Verändern oder Hinzufügen von Objekten (Video)

Der in Google Fotos integrierte Magische Editor hat sich schnell etabliert und durch mehrfache Updates bereits einige neue Funktionen zur Bildbearbeitung erhalten. Jetzt steht das nächste Update vor der Tür, das die jüngste Erweiterung etwas einfacher als bisher nutzbar machen soll: Nutzer können vorab auswählen, ob sie ein Objekt entfernen, ändern oder hinzufügen möchten. In einem Vidoe ist das bereits zu sehen.



Der Magische Editor in Google Fotos ist ein mächtiges Werkzeug zur Fotobearbeitung, denn dieser bietet eine Reihe von KI-gestützten Möglichkeiten zum Entfernen von Objekten, der Optimierung von Szenerien oder auch dem Verschieben einzelner Bildbestandteile. Von Anfang an hat das Team auf eine sehr einfache Benutzbarkeit gesetzt und jetzt steht ein Update vor der Tür, mit dem diese noch einmal unterstrichen werden soll. Konkret geht es um die „Reimagine“-Funktion, die Bildbestandteile austauschen kann.

Wie ihr im obigen Video sehen könnt, ist diese Funktion bald in drei Stufen unterteilt: Sobald ein Bereich im Foto ausgewählt wird, haben Nutzer die Wahl zwischen dem Entfernen des ausgewählten Objekts, dem Verändern des ausgewählten Bereichs oder dem Hinzufügen eines neuen Objekts an dieser Stelle. Bisher ist es so, dass sich Objekte nur entfernen oder verändern lassen. Nach Auswahl von Anpassen oder Hinzufügen öffnet sich ein Prompt, in dem der Wunsch für die Bearbeitung eingegeben werden kann.

Bisher ist diese angepasste Oberfläche noch nicht ausgerollt worden, durch einen Teardown konnte diese aber bereits freigeschaltet und in vollem Umfang genutzt werden. Es ist daher anzunehmen, dass es nicht mehr lang auf sich warten lassen wird.

