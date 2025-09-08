Google Fotos: Ganz neue Bildbearbeitung wird jetzt ausgerollt – neue Oberfläche räumt auf (Screenshots)

Die fest in Google Fotos verankerte Bildbearbeitung ist im Laufe der Jahre immer weiter ausgebaut worden und hat auch in den letzten Monaten immer wieder neue KI-Tricks gelernt, mit denen die Nutzer ihre Fotos bearbeiten können. Jetzt wird die schon vor einigen Monaten erstmals präsentierte neue Oberfläche ausgerollt, die mehr Übersicht über die einzelnen Funktionen verschaffen soll.



Die Google Fotos Bildbearbeitung hat zuletzt einige Fortschritte im KI-Bereich gemacht und gibt den Nutzern mit immer neuen Tools starke Möglichkeiten, um die Darstellungen zu verändern. Um auch in Zukunft Platz für Neues zu schaffen und die Nutzer nicht zu überfordern, wird jetzt eine ganz neue Oberfläche für die Bildbearbeitung ausgerollt, die die einzelnen Funktionen stärker als bisher kategorisiert.

Der Hauptteil der Bearbeitungsmöglichkeiten findet sich weiterhin in einem Karussell, das am unteren Displayrand positioniert ist und sich nach dem Ziel der Bearbeitung richtet: Also automatische Bearbeitung, Aktionen, Markierungen, Filter, Beleuchtung und einige weitere. Für den schnellen Überblick zeigen wir euch hier die Struktur des Karussell-Menüs, so wie sie in diesen Tagen bei vielen Nutzern ankommen sollte:

Auto: Enhance, Dynamic, AI Enhance

Enhance, Dynamic, AI Enhance Actions: Crop, Magic Eraser, Move, Best take, Portrait blur, Pop, Sharpen, Denoise

Crop, Magic Eraser, Move, Best take, Portrait blur, Pop, Sharpen, Denoise Markup: Pen, Highlighter, Text

Pen, Highlighter, Text Filters: Filters, Sky styles

Filters, Sky styles Lighting: Ultra HDR, Portrait light, Brightness, Tone, Contrast, Black point, White point, Highlights, Shadows, Vignette

Ultra HDR, Portrait light, Brightness, Tone, Contrast, Black point, White point, Highlights, Shadows, Vignette Color: Saturation, Warmth, Tint, Skin tone, Blue tone









Über diesem Karussell befindet sich noch ein weiteres, das dem jeweils ausgewählten Bereich entspricht und die einzelnen Werkzeuge zur Nutzung freigibt, ihr könnt das auf obigen Screenshots sehr gut sehen. Wer trotz neuer Kategorisierung noch lange suchen muss, kann genau das jetzt auch einfacher tun. Eine Suchfunktion listet alle Möglichkeiten auf, beschreibt diese sehr schnell und ermöglicht es, diese Liste zu filtern. Sehr praktisch für den Einstieg.

Über dem eigentlich Foto befindet sich in der Standardansicht eine Leiste mit den simpelsten Bearbeitungsmöglichkeiten: Bild schneiden, Ratio ändern, das Bild drehen oder auch spiegeln. Soll ein Filter zur Anwendung kommen, wird das ausgeblendet, standardmäßig ist es aber permanent zu sehen. Am oberen Displayrand gibt es dann noch eine Leiste mit Aktionen zum Speichern und Schließen.

Die neue Oberfläche wird ab sofort für alle Nutzer ausgerollt, es kann aber noch einige Tage Zeit in Anspruch nehmen, bis es bei allen ankommt.

