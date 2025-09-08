Google Home: Das sind Googles neue Kameras für das Smart Home – Leak zeigt sie in voller Pracht (Galerie)

Google wird schon in wenigen Tagen einen Neustart im Smart Home verkünden, der auch aus einem ganzen Schwung neue Geräte bestehen wird – unter anderem aus der zweiten Generation der Überwachungskameras. Jetzt hat ausgerechnet die hauseigene Google Home-App viele Produktbilder der drei kommenden Kameras geleakt, auf denen diese in voller Pracht zu sehen sind.



Nach einer langen Pause spendiert Google den eigenen Smart Home-Ambitionen endlich wieder neuen Schwung: Wir haben euch erst am Wochenende die neuen Google Home Smart Home-Produkte vorgestellt, die von einem neuen Abo über das Premium-Paket bis hin zu Smart Speakern und Kameras reichen. Allesamt sind sie vorab schon geleakt worden, doch jetzt stammt das offizielle Bildmaterial auch noch einmal aus offizieller Quelle – nämlich direkt aus der Google Home-App.

Innerhalb der App ist das Bildmaterial aufgetaucht, das uns die Überwachungskameras in voller Pracht zeigt – sowohl die Variante für Innen, als auch die Außenkamera und zusätzlich auch noch die Türklingel. Wem diese Kameras sehr bekannt vorkommen, der irrt sich nicht, denn sie entsprechen weitestgehend den aktuell noch am Markt befindlichen Vorgängern und bieten keine großen Überraschungen. Differenzieren werden sie sich daher eher über eine verbesserte Ausstattung und neue Software-Features.

Auf dem ersten Bild hier im Artikel seht ihr die neue Outdoor-Variante und auf den folgenden beiden Bildern zunächst die Indoor-Kamera sowie folgend die Türklingel-Kamera. Insgesamt muss man sagen, dass der Design-Stillstand kaum zu bewerten ist und sich seit langer Zeit durch Googles Smart Home-Ambitionen zieht.









Wir erwarten, dass Google die Kameras direkt nach der Präsentation am 1. Oktober auf den Markt bringen wird. Denn schon jetzt sollen sie in ersten Märkten gesichtet worden sein, sodass Google sehr früh mit der Auslieferung beginnt. Vermutlich werden sie aufgrund der frühen Auslieferung auch schon vor dem 1. Oktober in den Verkauf gehen. Das freut die Fans, verdeutlicht aber auch wieder, dass Google das Smart Home nicht ganz so ernst nimmt und eine lockere Produktpolitik fährt.

» Google Home: Neuer Smart Speaker, Kameras, Gemini for Home, Premium-Abo – viele neue Produkte kommen

» Nest und Fitbit: Die beiden Google-Marken verschwinden – große Neustarts wohl mit ganz neuem Auftritt

