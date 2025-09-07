Totale Mondfinsternis + Blutmond Livestream: YouTube überträgt seltenes Naturschauspiel heute Abend Live

Heute Abend wird ein ganz besonderes Naturschauspiel stattfinden, das man nur mit Glück alle paar Jahre überhaupt zu sehen bekommt – denn dazu müssen einige Dinge zusammenkommen: Es findet eine totale Mondfinsternis statt, die für einen Blutmond sorgen wird. Wer das Spektakel Live sehen möchte, muss entweder etwas Glück am eigenen Wohnort haben oder schaut es sich im YouTube Livestream an. Hier findet ihr alle Infos.



Am heutigen Sonntag Abend ist wieder Vollmond, soweit nichts Besonderes und für viele Menschen vielleicht eher ein Grund, nicht ganz so gut zu schlafen. Doch durch die Konstellation von Sonne, Mond und Erde ergibt sich daraus heute Abend eine totale Mondfinsternis, die schon sehr selten zu sehen ist – denn dazu muss die Konstellation und der Vollmond zusammenkommen. Noch seltener ist es, dass am Anfang und Ende der Mondfinsternis der Blutmond zu sehen ist.

Eine Mondfinsternis ereignet sich immer dann, wenn die Erde, der Mond und die Sonne auf einer Linie stehen und der Schatten der von der Sonne beleuchteten Erde auf den Mond fällt. Wenn der Mond in den Kernschatten der Erde eintritt, wird er von den direkten Sonnenstrahlen völlig abgeschirmt und verdunkelt sich. Im Halbschatten erreicht noch ein kleiner Teil des Sonnenlichts den Mond. Dadurch ergibt sich das mit bloßem Auge sichtbare Naturschauspiel, bei dem wir praktisch den Erdschatten auf dem Mond sehen.

Konkret wird es eine „Totale Kernschattenfinsternis“ geben, die folgendermaßen definiert wird:

Eine totale Kernschattenfinsternis, auch totale Sonnenfinsternis genannt, tritt auf, wenn der Mond die Sonne vollständig bedeckt. Dies geschieht, wenn Sonne, Mond und Erde in einer geraden Linie stehen und der Mond dabei seinen Umbra (Kernschatten) auf die Erdoberfläche wirft. Von einem Punkt auf der Erde innerhalb dieses Kernschattens aus gesehen, ist die Sonnenscheibe komplett verdeckt. Der Himmel wird für kurze Zeit dunkel wie in der Dämmerung, und es ist möglich, die Korona der Sonne, ihre äußere Atmosphäre, zu sehen. Da der Kernschatten relativ klein ist, kann eine totale Kernschattenfinsternis immer nur von einem sehr begrenzten Bereich auf der Erde aus beobachtet werden.

Letzte Aktualisierung am 2025-09-04 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.









Livestream der Totalen Mondfinsternis

Der Livestream läuft dauerhaft und zeigt derzeit noch die schönsten Aufnahmen der letzten Monderfinsternisse, sodass ihr euch schon einmal darauf einstellen könnt, was es heute Abend zu sehen gibt. Sicherlich kommen im Lauf des Abends noch weitere Livestreams dazu, sodass ihr einfach einmal schauen könnt, was YouTube oder andere Plattformen noch alles bereithalten. Wenn ihr Zeit und Interesse habt, solltet ihr das auf jeden Fall nicht verpassen!

Die nächste Finsternis dieser Art, die auch in Deutschland sichtbar ist, wird nicht vor dem Jahr 2081 stattfinden!

» Viele starke Aktionen im Google Store bei Amazon

Pixel 10 Pro jetzt noch bestellen und ein Jahr Google One AI Pro gratis erhalten + 250 Euro Eintauschbonus und Gratis Pixel Buds A-Kopfhörer!



Letzte Aktualisierung am 2025-09-02 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.