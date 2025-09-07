Flow TV: Google startet neue Plattform für KI-Filme – Gemini Veo auf allen Kanälen in Dauerschleife + Prompt

Google hat erst vor wenigen Monaten den neuen KI-Filmgenerator Flow gestartet, mit dem sich aus kurzen Videoclips und generierten Bildern ein ganzer Kurzfilm erstellen lässt. Schon heute zeigt sich, dass Flow die Medienproduktion nachhaltig verändern kann, steht laut Googles Aussagen aber noch ganz am Anfang der Entwicklung. Jetzt wurde das neue Portal Flow TV gestartet, das euch eine ständige wachsende Sammlung von Beispielvideos zeigt.



Wir haben euch das KI-Filmtool Gemini Flow hier im Blog schon mehrfach ausführlich vorgestellt, das durch eine wachsende Reichweite immer mehr an Relevanz gewinnt. Um den Nutzern zu zeigen, dass Flow mehr als nur ein Spaßtool ist, sondern sich wirklich ernsthafte Videoclips erstellen lassen, hat man jetzt ein neues Portal gestartet, in dem die von einer Redaktion erstellten Videoclips gesammelt werden.

In Flow TV findet ihr eine ständig wachsende Sammlung von Clips und Inhalten, die euch inspirieren lassen. Allesamt wurden sie mit Veo erstellt und mit Flow zur fertigen Sequenz zusammengebaut. Ihr könnt euch die Videos ansehen, durch die einzelnen Kanäle mit ihren Endlos-Playlisten scrollen und euch die Videos in Ruhe und im Detail ansehen. Um einen Lerneffekt zu haben, lässt sich außerdem für jedes Video der Prompt einblenden, mit dem dieses erstellt worden ist.

Auch wenn es viele Kanäle gibt, ist das aktuell noch eine recht übersichtliche Sammlung von Beispielclips, bei denen ihr recht schnell Wiederholungen finden werdet. Doch bei der starken Gemini-, Veo- und auch Flow-Promotion dürfte man das Portal in der nächsten gut pflegen und ständig mit neuen Inhalten versehen. Schaut da einfach einmal vorbei und lernt, was sich schon aus überraschend kurzen Prompts generieren lässt.

