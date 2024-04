Pixel 9 Pro: Googles neues Smartphone zeigt sich auf vielen Fotos – kommt ein Modell etwas früher? (Galerie)

Google wird in diesem Jahr noch viele neue Smartphones auf den Markt bringen, wobei die Pixel 9-Smartphones eigentlich noch sehr weit entfernt sind – aber gilt das für alle Modelle? Kürzlich sind überraschend einige Fotos von einem vermeintlich echten Pixel 9 Pro geleakt worden, die uns das Smartphone in voller Pracht zeigen. Gut möglich, dass mindestens eines der Modelle in diesem Jahr früher auf den Markt kommt.



Schon vor einigen Wochen sind viele Renderbilder und Informationen rund um die Pixel 9-Smartphones durchgesickert, wobei wir mit diesen im üblichen Leaker-Zeitplan liegen. Vor wenigen Tagen gab es die Pixel 9-Smartphones in vier Farben zu sehen und kurz darauf haben wir erfahren, dass es in diesem Jahr mutmaßlich gleich vier Pixel 9-Smartphones geben soll, nämlich das Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL sowie das Pixel 9 Pro Fold.

Vor wenigen Tagen sind viele angeblich echte Fotos eines frühen Pixel 9 Pro geleakt worden – also dem mittleren Modell des normalen Dreierpacks. Ihr findet alle Fotos weiter unten eingebunden und könnt euch selbst eine Meinung bilden. Die Fotos entsprechen den Renderbildern und zeigen das 2024er-Design des üblichen Grundkonzepts. Wirklich auffällig ist aber nicht das Design selbst, sondern das Google-G auf der Rückseite. Dieses findet sich normalerweise nur auf den finalen Smartphones und den Vorserienmodellen. Auf Prototypen hingegen war es niemals zu sehen, stattdessen gab es stets merkwürdige Muster.

Dass das G zu sehen ist, kann daher nur drei Dinge bedeuten: Die Fotos sind nicht echt, das Smartphone kommt deutlich früher als Oktober 2024 auf den Markt oder – und das wäre vielleicht die simpelste Antwort – Google hat das übliche Verhalten mit diesen frühen Geräteversionen geändert. Gut möglich, dass man die neunte Generation etwas entzerrt und das erste Gerät schon sehr bald vorstellt. Oder würden tatsächlich vier Pixel 9-Smartphones gleichzeitig auf den Markt kommen? Im Mai wissen wir vielleicht mehr.

















» Pixel 9: Neuer Leak zeigt Googles Smartphone mit vielen Details und Farben – Video auf Basis der Renderbilder

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 18.04.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!