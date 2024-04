Pixel 9: Neuer Leak zeigt Googles Smartphone mit vielen Details und Farben – Video auf Basis der Renderbilder

Google wird in diesem Jahr die Pixel 9-Smartphones vorstellen, die erstmals im Dreierpack erscheinen sollen und sich schon ein halbes Jahr vor dem Release recht umfangreich in Leaks gezeigt haben. Wir haben euch schon viel Bildmaterial zur neunten Pixel-Generation geliefert und jetzt haben Videokünstler daraus ganz neue Aufnahmen gebastelt, die das Pixel 9 in mehreren Farben im Detail zeigen.



In diesem Jahr soll es mit dem Pixel 9, dem Pixel 9 Pro sowie dem Pixel 9 Pro XL erstmals drei Pixel-Smartphones parallel geben, wobei sich diese in puncto Design abgesehen von der Gesamtgröße und den verbauten Kameras äußerlich nicht unterscheiden werden. Daher haben die Videokünstler von Technizo Concept jetzt die bisher geleakten Bilder und Daten des Pixel 9 genommen und daraus ein ganz neues Rendermodell geschaffen, das in allen Details und mit unterschiedlichen Farben präsentiert wird.

Weil das Video auf den bisher bekannten Bildern basiert, gibt es natürlich keine neuen Details zu sehen. Dennoch erhalten wir dadurch einen besseren Blick als bisher auf die neunte Pixel-Generation und seine auffälligen Besonderheiten – allen voran die nicht mehr ganz so dezent platzierte und herausstehende Kameraleiste. Die im Video verwendeten Farben müssen nicht unbedingt etwas mit der Realität zu tun haben, denn bisher ist über die Farbgebung noch nichts bekannt geworden. Aber die gewählten Farbtöne passen meiner Meinung nach recht gut.

In wenigen Wochen erwarten wir erst einmal die Präsentation des Pixel 8a, das möglicherweise vorerst das letzte Budget-Smartphone aus dem Hause Google sein wird.

» Pixel 9, Pixel 9 Pro und Pixel 9 Pro XL: Alle Infos zu den neuen Google-Smartphones – Specs und Bilder (Galerie)