Pixel 9, Pixel 9 Pro und Pixel 9 Pro XL: Google bringt in diesem Jahr erstmals drei Pixel-Smartphones (Leak)

Gestern Abend gab es einen überraschenden Pixel 9-Leak, der uns nicht nur das kommende Smartphone in voller Pracht und mit ersten technischen Details gezeigt hat, sondern auch eine seit längerer Zeit kursierende Vermutung bestätigen: Es wird in diesem Jahr erstmals drei Pixel 9-Smartphones geben. Das könnte für die gesamte Pixel-Serie ein wichtiger Schritt sein.



Google bringt seit vielen Jahren stets zwei Flaggschiff-Smartphones auf den Markt, die sich mittlerweile nicht mehr all zu sehr voneinander unterscheiden – das gilt bereits seit dem Start der Pixel-Serie im Jahr 2016. In diesem Jahr wird man erstmals davon abweichen, denn es soll gleich drei Pixel 9-Smartphones geben. Erste Leaks gab es schon vor knapp zwei Jahren, ernsthafte Spekulationen hatte ich aber erst vor wenigen Wochen hier im Blog veröffentlicht. Jetzt ist das Ganze praktisch bestätigt.

Die neunte Pixel-Generation wird, nach allem was bisher bekannt ist, aus den folgenden drei Smartphones bestehen: Pixel 9, Pixel 9 Pro und Pixel 9 Pro XL. Ob an der Namensgebung noch zu rütteln ist oder diese bereits final beschlossen ist, ist nicht bekannt. Man hätte das größte der drei Modelle sicherlich auch Pixel 9 Ultra nennen können und sich damit stärker abheben und gleichzeitig den seit Jahren gehegten Wunsch vieler Beobachter verwirklichen.

Es wird sehr interessant sein, wie Google die drei Smartphones am Markt platziert. Erweitert man das Portfolio nach unten oder nach oben? Ist das Pixel 9 besonders günstig oder das Pixel 9 Pro XL besonders High-End ausgestattet? Und was bedeutet ein mögliches günstiges Pixel 9 für die Zukunft der a-Serie? Diese soll Gerüchteweise nämlich vor dem Aus stehen und mit dem Pixel 8a beendet werden. Vermutlich wissen wir schon in wenigen Wochen mehr…

