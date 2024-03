Pixel 9: Überraschung – Google wird erstmals drei Pixel 9-Smartphones auf den Markt bringen; neuer Leak zeigt es

Google wird in diesem Jahr die Pixel 9-Smartphones vorstellen, über die schon jetzt viele Informationen bekannt geworden sind, die von ersten Spezifikationen bis hin zu den Renderbildern reichen. Jetzt gibt es einen neuen Leak, der eine damalige Spekulation bestätigt und so manches auf den Kopf stellt: Denn es wird ein drittes Pixel 9 geben, das als kleines Modell an den Start geht und sich jetzt auf ersten Bildern zeigt.



Auch in diesem Jahr haben wir wieder mit zwei Pixel-Flaggschiffen gerechnet, nämlich dem Pixel 9 und Pixel 9 Pro, bei dem es erstmals schon in der konkreten Leak-Phase Informationen zu einem dritten Gerät gegeben hat. Natürlich wurden sofort wieder die seit der zweiten Generation als Running Gag genutzten Fantasien zu einem Pixel 9 Ultra hervorgekramt, doch tatsächlich verhält es sich etwas anders.

Denn jetzt sind Informationen zu einem neuen Pixel 9 aufgetaucht, das wohl das echte Pixel 9 sein wird, während die anderen beiden Geräte sich den Pro-Zusatz teilen (mehr dazu am Ende des Artikels). Das Smartphone orientiert sich natürlich am gewohnten Design, hebt sich aber schon auf den ersten Blick von den Pro-Modellen dadurch ab, dass es nur zwei Kameras verbaut hat, statt der drei Einheiten in den Pro-Modellen. Hier die schnellen Fakten und das Bildmaterial:

Display: 6,03 Zoll

Abmessungen: 152.8 x 71.9 x 8.5 (12mm mit Kamera)

Alle weiteren Details sollten bis auf die Leistungsabweichungen mit den Spezifikationen zu den Pixel 9 Pro-Smartphones übereinstimmen.

















Googles neue Pixel 9-Strategie

Das jetzt durchgesickerte Gerät soll tatsächlich als Pixel 9 auf den Markt kommen und somit das Standard-Smartphone bilden. Das bisher als Pixel 9 bekannte Smartphone ist dann wohl das Pixel 9 Pro und das bisher als Pixel 9 Pro bekannte ist das Pixel 9 Pro XL. Ja, Google will es wirklich „Pro XL“ nennen und damit die beiden Namensgebungen der Vergangenheit miteinander verknüpfen. Für die Nutzer bedeutet das noch mehr Auswahl und hoffentlich einen günstigeren Einstiegspreis.

Was es allerdings auch bedeutet, und auch das ist bereits vor zwei Jahren in der langfristigen Roadmap durchgesickert, ist das Aus für die a-Serie. Denn nach allem was bekannt ist und sich jetzt so langsam zusammensetzt, wird es kein Pixel 9a geben. Ob das eine gute Idee ist und man sich damit nicht eine wichtige Zielgruppe verbaut, wird die Zeit zeigen. Dass man dann im Frühjahr ohne Smartphone dasteht und sich rein auf den Oktober konzentriert, dürfte aber vielleicht nicht ganz optimal sein.

