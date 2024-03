Pixel 9a: Googles Budget-Smartphone wird wohl nicht kommen – Pixel 8a als das letzte seiner Art? (Leaks)

Seit gestern wissen wir, dass Google in diesem Jahr drei Pixel 9-Smartphones vorstellen wird, die erstmals als Trio auf den Markt kommen sollen – und zwar sehr wahrscheinlich allesamt im Herbst. Das dürfte auch Auswirkungen auf das Pixel 9a haben, das so mancher Nutzer vielleicht für das nächste Frühjahr erwartet. Doch es gibt Anzeichen darauf, dass Google die Budget-Linie einstellt und das Smartphone niemals auf den Markt kommt.



Google hat seit mehreren Jahren einen festen Smartphone-Zyklus etabliert, mit dem zuletzt sehr erfolgreich gewesen ist: Im Oktober zwei neue Flaggschiff-Smartphones und ein gutes halbes Jahr später, im Frühjahr des folgenden Jahres, ein Budget-Ableger der gleichen Generation. Das wird auch in diesem Jahr wieder so sein, wenn die Pixel 8-Smartphones in Kürze das Pixel 8a als Nachfolger erhalten werden. Doch das Pixel 8a könnte das letzte seiner Art sein.

Denn in den Berichten rund um das dritte Pixel 9 heißt es, dass Google diese Portfolio-Erweiterung vornimmt, um die Budget-Linie einstellen zu können. Es soll kein Pixel 9a geben. Das passt auch gut zur Pixel-Roadmap, die vor eineinhalb Jahren geleakt wurde und schon damals davon sprach, dass es entweder kein Pixel 8a oder kein Pixel 9a geben wird. Über das Pixel 8a müssen wir uns keine Gedanken mehr machen, doch um das Pixel 9a muss man sich wohl sehr sorgen.

Ob es eine kluge Entscheidung ist, die Einsteiger-Geräte einzustellen – sofern es denn so sein sollte – muss sich zeigen. Es wird sehr davon abhängen, wie viel Google für das Pixel 9 verlangen wird. Denkbar wäre aber auch, dass das Pixel 8a zwei Jahre lang verkauft wird und dann erst ein Pixel 10a folgt. So hatten wir das zumindest zuerst für das Pixel 7a erwartet.

