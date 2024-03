Google Kalender & Gemini: Der KI-ChatBot kann jetzt auch Termine erstellen und abrufen (Screenshots)

Der KI-ChatBot Gemini wurde zuletzt in immer mehr Google-Produkte integriert und jetzt wird die nächste Anbindung ausgerollt, die man bereits von Beginn an in Aussicht gestellt hat: Gemini kann jetzt den Google Kalender anzapfen und sowohl neue Termine erstellen als auch bestehende abrufen oder bearbeiten. Dazu kommt erneut die Assistant-Brücke zum Einsatz.



Das Erstellen oder Abrufen von Terminen gehört zu den absoluten Grundfunktionen eines Sprachassistenten und steht natürlich seit vielen Jahren per Google Assistant und Google Kalender zur Verfügung. Gemini konnte das bisher nicht, doch nun hat man auch diese Lücke geschlossen und bietet die bisher bekannte Anbindung auch in der neuen Version des KI-ChatBot. Fragt ihr nach einem Termin oder möchtet einen neuen erstellen, meldet sich automatisch der Assistant.

Die Umsetzung entspricht in etwa der vom Google Assistant, denn zunächst handelt es sich dabei, wie schon bei den Integrationen in Keep und Tasks, um die Weiterleitung der Anfragen an den alten Assistenten. Irgendwann wird man diese Brücke wohl nicht mehr benötigen, doch erst einmal verschafft das Gemini weitere Möglichkeiten. Für kommende KI-Funktionen wird der Zugriff auf den Kalender und dessen Daten sicherlich erweitert werden müssen.

Die neue Anbindung hat sich bereits im Februar bei ersten Nutzern gezeigt und wird jetzt für viele Nutzer ausgerollt. Auch für dieses Feature gilt allerdings, dass ihr Gemini mit englischer Oberfläche nutzen solltet, um den vollen Funktionsumfang zu erhalten.

[9to5Google]