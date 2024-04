Google Podcasts: Die Plattform wurde für viele Nutzer eingestellt – so geht es jetzt in Deutschland weiter

Am gestrigen 2. April wurde die Plattform Google Podcasts offiziell eingestellt und die verbleibenden Nutzer müssen, wenn sie im Google-Netzwerk bleiben möchten, zu YouTube Music wechseln. Dieser Schritt gilt allerdings nur für US-Nutzer, während man sich in Deutschland / Europa weiterhin fragen darf, wie es mit der Podcasts-Plattform weitergeht. Die Antwort liefert ein Support-Dokument.



Die Einstellung von Google Podcasts war lange Zeit absehbar, wurde von Google aber lange Zeit nicht bestätigt und auch nicht kommentiert. Vor einigen Monaten wurde das Aus dann offiziell gemacht, für den 2. April 2024 angekündigt, und kurz darauf ein Export-Tool zu YouTube Music angeboten. Dieses Tool wird allerdings nur für US-Nutzer angeboten, während es für europäische Nutzer erst etwas später starten sollte. Gestern wurde Google Podcasts dann offiziell in den USA eingestellt, ist in Europa weiterhin verfügbar und wir warten nach wie vor auf das Tool.

So soll es mit Google Podcasts weitergehen

Nach dem 2. April 2024 können Nutzer in den USA keine Podcasts mehr in Google Podcasts anhören. Ab dem 24. Juni 2024 gilt dies für alle Nutzer in allen Regionen.

Nach dem 29. Juli 2024 wird der Google Podcasts Manager nicht mehr für Nutzer in allen Regionen verfügbar sein. Bis dahin haben Sie weiterhin Zugriff auf den Google Podcasts Manager und können Ihre Analysen auf Wunsch exportieren.

Es gibt noch immer keine ganz konkreten Informationen für europäische Nutzer, aber in obiger Darstellung ist von „Nutzer in allen Regionen“ die Rede. Wir müssen also davon ausgehen, dass YouTube Music am 24. Juni eingestellt wird. Ob es bis dahin den Zugang zum Export-Tool von YouTube Music geben wird, wissen wir bisher noch nicht.

