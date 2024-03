Google Podcasts: Die Plattform wird in Kürze eingestellt – so könnt ihr jetzt alles zu YouTube Music exportieren

Vor einigen Jahren ist Google mit Google Podcasts groß in den Podcast-Markt eingestiegen, für den man die üblichen ambitionierten Pläne hatte, die allerdings zum größten Teil nicht verwirklicht wurden. Jetzt steht das Aus der Plattform unmittelbar bevor und wer noch nicht alle Inhalte exportiert hat, sollte das dringendst tun. Wir zeigen euch, wie ihr eure Abos zu YouTube Music exportieren könnt.



Es war lange Zeit absehbar, aber erst vor einigen Monaten hat Google es offiziell gemacht: Google Podcasts wird in Kürze eingestellt und wird damit einen Schlussstrich unter die großen Pläne ziehen, mit denen man die gesamte Podcast-Branche voranbringen wollte. Doch daraus ist nichts geworden und zukünftig beschränkt sich mit dem Quasi-Nachfolger YouTube Music darauf, Podcasts zu unterstützen und den Nutzern die populären Audio-Streams näherzubringen.

Podcast-Abos zu YouTube Music übertragen

Google Podcasts wird am 2. April endgültig eingestellt und nur bis zu diesem Datum habt ihr die Möglichkeit, all eure Abos auf Knopfdruck zu YouTube Music zu übertragen. Dazu müsst ihr einfach nur Google Podcasts im Web öffnen und in der linken Seitenleiste in den Bereich der Einstellungen wechseln. Dort findet ihr ganz am Anfang der Auflistung die Option „Zu YouTube Music exportieren“. Tippt jetzt einfach auf den Button und nach wenigen Sekunden ist die Datenübertragung erledigt.

Die Übertragung erfolgt ohne Wartezeit und alle eure abonnierten Kanäle werden, je nach Verfügbarkeit, zusätzlich zu YouTube Music übernommen. Die bereits über YouTube Music abonnierten Podcasts sind davon natürlich nicht betroffen.

» YouTube Music: Neue Podcast-Funktion kommt – stumme Stellen automatisch überspringen (Teardown)

Letzte Aktualisierung am 15.03.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

[YouTube-Blog]