Pixel Wallpaper: Hier bekommt ihr Googles neue Minty Fresh-Hintergrundbilder zum Download (Galerie)

Google spendiert den Pixel-Smartphones immer wieder neue Hintergrundbilder, die ihren visuellen Teil zur Identität des jeweiligen Geräts beitragen und somit die gesamte Generation ein wenig prägen. Auch zum kürzlich erschienen Pixel 8 (Pro) in Minty Fresh hat man zwei neue Wallpaper spendiert, die natürlich in einem hellgrünen Minz-Ton gehalten sind. Wir bieten sie euch wie gewohnt zum Download an.



Google hat vor einigen Wochen das Pixel 8 (Pro) in Minty Fresh vorgestellt, mit dem man der noch gar nicht so alten Smartphone-Generation noch einmal neuen Schwung für den Start in das Jahr geben wollte. Wer sich für diese Farbe begeistern kann, aber sich mangels vorheriger Ankündigung schon ein Pixel 8 in einer anderen Farbe gekauft hat, muss zumindest auf dem Homescreen nicht auf den neuen Farbton verzichten. Denn wie üblich gibt es ein passend farbliches Wallpaper.

Für das Pixel 8 und Pixel 8 pro in Minzgrün hat man gleich zwei Hintergrundbilder veröffentlicht, die trotz dem täuschenden ersten Blick nicht am Computer entstanden sind, sondern per Drohnenkamera aufgenommen wurden. Ihr findet die beiden Bilder unten eingebunden, inklusive der offiziellen Beschreibung zur Aufnahmetechnik des Künstlers. Die beiden Motive sind trotz ihrer Ähnlichkeit viele Tausend Kilometer weit auseinander entstanden. Eines auf den Malediven und das andere in Mexiko.

Klickt einfach auf die folgenden Bilder, um die für den Blog verkleinerte Vorschau zu sehen. Wer beide Bilder in voller Auflösung herunterladen möchte, kann das wie gewohnt über unsere Google Drive-Methode tun. Offiziell hat man beide Wallpaper nur für Pixel Superfans veröffentlicht.









Cinek used a drone to capture this photo, titled “Sandy Walkway,” on his honeymoon in the Maldives. It’s an exclusive part of a larger collection photographed on an island in the Baa Atoll.

Cinek was able to capture this aerial photo of a cenote during a recent trip to the Yucatán peninsula in Mexico. Cenotes are natural sinkholes generated from the collapse of limestone bedrock, exposing the groundwater underneath.

» Pixel 8/Pro Minty Fresh Wallpaper Download