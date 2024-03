YouTube Music: Neue Podcast-Funktion kommt – stumme Stellen automatisch überspringen (Teardown)

Auf der Musikstreamingplattform YouTube Music findet sich nicht nur Musik, sondern mittlerweile auch ein Bereich für Podcasts, die vom Vorgänger Google Podcasts übernommen worden. Nachdem dieser Umzug weitestgehend abgeschlossen ist, wird man schon bald auch funktionell nachlegen: Ein Teardown hat jetzt ergeben, dass sich Podcasts durch das Überspringen von stummen Stellen verkürzen lassen.



Man kennt das: Es gibt so viele Podcasts, die man vielleicht gerne hören würde, es aber aufgrund derer Länge und Anzahl kaum bis gar nicht schaffen kann. Natürlich kann man die Podcasts dann etwas schneller abspielen, um Zeit zu sparen, aber auch weitere Einsparmöglichkeiten dürften bei vielen Nutzern sehr herzlich willkommen sein. Jetzt hat ein Teardown ergeben, dass YouTube Music in Kürze die Stellen überspringen kann, an denen nichts gesprochen wird.

Trim silence

Skip stretches of silence during episodes

Wenn es eine etwas längere Pause gibt, kann diese von YouTube Music erkannt und einfach übersprungen werden. Dabei geht es natürlich nicht um die kurzen Denkpausen der Sprecher, sondern um etwas längere Sequenzen, in denen nichts passiert. Wie man das genau definiert, geht aus dem Teardown nicht hervor. Ich denke, dass das eine sehr praktische Funktion sein kann, die je nach Podcast mal mehr und mal weniger häufig zum Einsatz kommen wird.

Aus dem Teardown geht nicht hervor, wie weit die Entwicklung fortgeschritten ist. Doch erfahrungsgemäß ist es bei YouTube Music so, dass der Rollout nicht zu lange auf sich warten lassen sollte.

