Gemini: Google startet neue Kurz-Domain für den KI-ChatBot – ist jetzt auch unter AI.com erreichbar

Google hat die Künstliche Intelligenz rund um Gemini in den letzten Wochen einen richtigen Schub gegeben und diese per Browser sowie Smartphone-App möglichst nah an die Nutzer gebracht. Jetzt will man den Zugriff noch schneller machen, denn der KI-ChatBot ist ab sofort unter einer Domain erreichbar, die sich Google sicherlich einiges hatten kosten lassen.



Gemini ist über die Domain gemini.google.com im Browser erreichbar, kann über die Android-App genutzt werden oder steht auch innerhalb von einigen Google-Apps zur Verfügung. Wer Gemini aktiv nutzt, wird sicherlich auf die App zugreifen oder sich eine Verknüpfung im Browser anlegen – aber es gibt auch einen weiteren Weg, der noch schneller sein kann. Denn ab sofort ist Gemini unter der Domain AI.com erreichbar. Das kann man sicherlich sehr gut merken.

Die Domain hat selbst keinen Inhalt, sondern leitet auf Gemini weiter, sodass ihr euch nur noch diese einfache Zeichenfolge merken müsst, um Gemini auch auf anderen Geräten zu erreichen, auf denen ihr keine andere schnelle Möglichkeit habt. Wie lange Google schon im Besitz dieser Domain ist und seit wann es diese Weiterleitung gibt, lässt sich leider nicht sagen. Google dürfte sich diese aber sicherlich einiges kosten lassen haben, denn man war nicht dauerhaft im Besitz. Und Dommains mit zwei Zeichen sind, das liegt in der Natur der Sache, sehr begrenzt.

Domains wie ai.de oder ki.de führen übrigens zu völlig anderen Zielen, die mit der Künstlichen Intelligenz nichts zu tun haben 🙂

