Pixel Update: Feature Drop-Rückblick, neue Infos zum Pixel 9, Pixel Fold 2, Pixel Watch 3 und Pixel 8-Display

Die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten waren wie gewohnt wieder sehr interessant: Denn wir blicken auf die großen Pixel Feature Drop-Updates, es gab neue Leaks zu den kommenden Pixel-Produkten, ein wichtiges Update für die Pixel 8–Smartphones und noch einiges mehr. Es war einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Pixel Feature Drop im Überblick

Google versorgt die Pixel-Smartphones seit mittlerweile viereinhalb Jahren regelmäßig mit großen Pixel Feature Drop-Updates. Anlässlich der jüngsten Runde blicken wir noch einmal auf alle Neuerungen zurück, die es insgesamt in den letzten 18 Ausgaben gegeben hat.

» Alle Pixel Feature Drop-Neuerungen im Überblick

Alle Infos zum Pixel 8a

Das Pixel 8a ist gar nicht mehr so weit entfernt und dementsprechend haben wir bereits ein klares Bild vom Budget-Smartphone. Wir zeigen euch in einer umfangreichen Zusammenfassung alle bisher bekannten Informationen zum Smartphone.

Alle Infos zur Pixel Watch 3

Auch die Pixel Watch-Serie wird in diesem Jahr einen Nachfolger erhalten, der bereits die dritte Generation bildet. Wir zeigen euch alle Infos zur Pixel Watch 3, die endlich auch in einer Variante mit einem größeren Display erscheinen soll.

» Alles was bisher zur Pixel Watch 3 bekannt ist

» Pixel Watch 3 bringt endlich ein größeres Display

Google bestätigt das Pixel 8a

Es gibt schon seit langer Zeit keinen Zweifel mehr daran, dass es ein Pixel 8a geben wird. Jetzt hat Google das Budget-Smartphone offiziell bestätigt und gleichzeitig eine neue Batterie-Information angekündigt, die es vorerst nur auf dem kommenden Pixel 8a geben soll.

» Pixel 8a wird mit neuen Akku-Infos bestätigt

Pixel 8-Smartphones aktivieren DisplayOut

Gute Nachrichten für alle Pixel 8-Besitzer: Mit einem kommenden Android 14-Update wird Google endlich DisplayOut aktivieren, mit dem sich über den DisplayPort das Bild des Smartphones auf einen externen Monitor übertragen lässt. Rein technisch ist das schon seit langer Zeit möglich, doch Google hat es bisher immer blockiert.

» Pixel 8 und Pixel 8 Pro erhalten DisplayOut

Pixel 9-Smartphones erhalten Adaptive Touch

Die Pixel 9-Smartphones werden mit Adaptive Touch eine neue Displayfunktion erhalten, die die Touch-Intensität automatisch reguliert. Das ist praktisch für Schutzhüllen, aber auch sich ändernde Wetterverhältnisse.

Neue Infos zum Pixel Fold 2-Display

Das Pixel Fold 2 wird laut jüngsten Leaks etwas größere Displays haben als der Vorgänger und damit auch die Form des Geräts ein wenig verändern. Das hatte sich zuvor schon in geleakten Renderbildern gezeigt und ist nun durch neue handfeste Informationen bestätigt.

» Pixel Fold 2 erhält ein größeres Display

Pixel Buds mit Self Service

Google bietet für die Pixel Buds-Kopfhörer nun auch in Deutschland einen Self Service. Solltet ihr eine bestimmte Komponente der smarten Kopfhörer austauschen müssen, lässt sich das jetzt über ein Online-Formular beantragen, statt damit den Support zu behelligen. Zur Wahl stehen mehrere Bestandteile aller aktuellen Pixel Buds-Generationen.

» Pixel Buds-Komponenten lassen sich jetzt einzeln nachbestellen

