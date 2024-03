Pixel Fold 2: Googles neues Foldable wird wohl größer – neuer Leak verrät die Displaygrößen + Produktionsstart

Google wird in diesem Jahr das Pixel Fold 2 vorstellen, mit dem man wohl etwas später als zunächst erwartet in die zweite Generation des Foldable starten soll. Jetzt verrät ein neuer Leak mehr Details zu den verbauten Displays des Foldables, das in diesem Jahr wohl etwas andere Maße als bei der ersten Ausgabe mitbringen wird. Das Außendisplay dürfte etwas kleiner sein, als nach ersten Leaks erwartet.



Das Pixel Fold 2 ist in den letzten Wochen mehrfach geleakt worden, wobei wir auch schon einen Blick auf detaillierte Renderbilder werfen konnten. Anhand dieser Bilder wurden damals die Displaymaße ausgelesen, was sich nicht immer als ganz sichere Methode erweist. Jetzt gibt es einen weiteren Leak, bei dem die Maße für das innere und auch das äußere Display schon etwas handfester sind als bei der ersten Runde.

Pixel Fold 2 Displaymaße:

Außendisplay: 6,29 Zoll

Innendisplay: 8,02 Zoll

Mit 6,29 Zoll am Außendisplay ist das Pixel Fold 2 noch immer größer als das Pixel Fold, das nur auf 5,8 Zoll Displaydiagonale gekommen ist. Mit knapp über 8 Zoll beim Innendisplay wird auch das Pixel Fold 2 wieder im Tablet-Größenbereich unterwegs sein.

Weiterhin ist bekannt geworden, dass die Produktion der Panels schon im nächsten Monat (April) beginnen soll. Den Verkaufsstart des faltbaren Smartphones erwarten wir eigentlich erst für Oktober, doch die möglicherweise verschobene Google I/O könnte auch einiges durcheinanderwürfeln.

» Pixel 9 & Pixel 9 Pro: Adaptive Touch kommt – neuer Modus soll Schutzfolien erkennen und Display anpassen

[9to5Google]