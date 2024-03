Google I/O: Kommen die neuen Google-Produkte später? Entwicklerkonferenz könnte etwas später starten

Jedes Jahr im Frühling lädt Google zur Entwicklerkonferenz Google I/O, die sehr viele Ankündigungen und Neuerungen für Entwickler aber auch Endnutzer hervorbringt – von Software über Hardware bis hin zu Plattformen und aktuellen Projekten. Bisher hat man das Event mit nur einer Ausnahme jährlich im Mai veranstaltet, doch es ist gut möglich, dass man das Ganze in diesem Jahr ein wenig nach hinten verschiebt.



Die Google I/O ist seit vielen Jahren ein Fix-Termin im Tech-Bereich, denn stets in der ersten oder zweiten Mai-Woche lädt Google zum großen Event, das im Laufe der Zeit immer mehr an Bedeutung gewonnen hatte, zuletzt aber dennoch etwas zurückgefahren wurde. Waren es zur Hochphase ganze drei Tage, hatte man die Veranstaltung im vergangenen Jahr auf nur noch einen Tag zusammengestutzt und auch die eigentliche Intention als „Konferenz“ gar nicht mehr in den Mittelpunkt gestellt.

Bisher wurden für 2024 noch keine Einladungen versendet und daher ist es gut möglich, dass es sich in diesem Jahr weiter verschiebt oder in einer ganz anderen Form abgehalten wird. Denn häufig war es so, dass Microsoft und Google ihre manchmal parallel stattfindenden Konferenzen mehr oder weniger zeitgleich verkünden, doch in diesem Jahr liegt Google schon mehrere Wochen hinter Microsoft. Um dieses Aufeinandertreffen zu verhindern, könnte es in diesem Jahr später stattfinden.

Dafür spricht übrigens auch, dass erst vor wenigen Wochen im Rahmen des Pixel Fold 2-Leaks davon die Rede war, dass das Smartphone am 27. Juni auf der Google I/O vorgestellt wird. Vielleicht haben wir damit schon den Termin kurz vor der Sommerpause. Was damals für einen Tippfehler gehalten werden konnte, könnte sich daher bewahrheiten.

