Google Kalender: Geburtstage aus Google Kontakte sind verschwunden? So könnt ihr sie wieder anzeigen lassen

Viele Nutzer des Google Kalender dürften auch die Telefonbuch-App Google Kontakte nutzen und an dieser Stelle die wichtigsten Informationen hinterlegen – etwa Geburtstage. Bisher wurden diese automatisch mit dem Google Kalender synchronisiert, doch in diesen Tagen gibt es damit aufgrund neuer gesetzlicher Regelungen Probleme. In nur wenigen Schritten könnt ihr die Geburtstage wieder zurückbringen.



Der Google Kalender hat seit vielen Jahren eine Anbindung an Google Kontakte und kann auf diesem Wege die Geburtstage und auch andere in den Kontakten hinterlegte Informationen als Termin im Kalender zeigen. Doch seit wenigen Tagen gilt der Digital Markets Act, der den Datenaustausch zwischen Google-Produkten nur nach vorheriger Zustimmung durch den Nutzer erlaubt und damit auch diese Brücke erst einmal verschlossen hat.

Daraus ergibt sich, dass derzeit standardmäßig nicht alle Geburtstage im Google Kalender gezeigt werden. Wer sich über die Jahre daran gewöhnt hat und nun Gefahr läuft, Geburtstage zu verpassen, kann sich auf zwei Wegen helfen: Entweder alles manuell eintragen oder einfach die Verbindung durch Erlaubnis des Datenaustausch wiederherstellen. Dazu müsst ihr einfach nur auf diesen Link klicken und dort den Datenaustausch mit Google Kontakte zustimmen.

Ihr müsst diese Freigabe nur einmalig pro Konto erteilen. Schaut euch doch im Zuge dessen auch an, welche weiteren Verbindungen es an dieser Stelle gibt, die derzeit bei euch möglicherweise gekappt sind:

» Datenaustausch zwischen Google-Produkten: Neue Option für untereinander verknüpfte Google-Dienste

[Danke an: Markus]

