Pixel 8a: Google bestätigt das neue Budget-Smartphone; kommt mit neuen Akku-Statistiken und Android 14 QPR3

Es besteht kein Zweifel mehr daran, dass Google schon bald das Pixel 8a vorstellen wird, das die Nachfolge des mutmaßlich sehr erfolgreichen Pixel 7a antreten soll. Dennoch ist es recht bemerkenswert, dass der Pixel 8-Ableger jetzt mehrere Wochen vor der erwarteten Präsentation erstmals offiziell erwähnt worden ist. Google hat damit den baldigen Start des Smartphones mehr oder weniger bestätigt.



Mittlerweile hat Google wieder davon Abstand genommen, noch nicht erschienene Pixel-Smartphones vorab zu zeigen oder einen Schwung an kursierenden Informationen zu bestätigen. Vor allem bei den Budget-Smartphones hat man das ohnehin niemals getan, doch jetzt war es dennoch soweit – wenn auch vielleicht ein Stück weit versehentlich. In einem Statement zur neuen Infoseite für Akkus, die sich temporär in der Android 14 QPR Beta befand, erwähnt man das Smartphone:

We only enable this page on Pixel 8a and beyond, so this is WAI(Working as Intended)