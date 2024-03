Android 14: Das sind die wichtigsten Neuerungen in der neuen Android 14 QPR3 Beta 2 (Galerie + Video)

Google hat am Donnerstag die Android 14 QPR3 Beta 2 veröffentlicht und damit den nächsten Schritt für das kommende Feature Drop-Release getan. In der offiziellen Ankündigung ist von vielen Problemlösungen die Rede, aber man hat auch auf funktioneller Ebene nachgelegt und eine Reihe von Neuerungen in das Betriebssystem gebracht. Hier findet ihr die wichtigsten Neuerungen im schnellen Überblick.



Vibration bei Änderung der Displayhelligkeit

Erstmals in der Android 15 Developer Preview eingeführt, kommt das haptische Feedback für die Änderung der Displayhelligkeit nun auch in der Android 14 QPR3 Beta an. Es zeigt sich durch eine leichte Vibration, die die einzelnen Schritte bei der Änderung der Helligkeit markieren sollen.

Option für Vibration bei Tastatureingabe

Standardmäßig ist es bei vielen Smartphone-Tastaturen so, dass jede Eingabe mit einem kurzen haptischen Feedback in Form leichter Vibrationen bestätigt wird. Während diese Einstellungen bisher in den Tastatur-Apps selbst vorgenommen werden, hat Google nun eine Systemeinstellung dafür geschaffen, die zukünftig von diesen Apps beachtet werden könnte. Auch das hat sich zuletzt schon in der Android 15 Developer Preview gezeigt.









Externe Kameranutzung erlauben

In den Systemeinstellungen lässt sich ab der Beta festlegen, ob die erweiterten Kamerafunktionen des Smartphones von externen Apps verwendet werden dürfen. Zuletzt hat man diese bereits für Instagram geöffnet, was im Rahmen des Pixel Feature Drop in dieser Woche angekündigt wurde. Standardmäßig ist das übrigens aktiviert.

Die wichtigsten Neuerungen im Video

Im obigen Video findet ihr die wichtigsten Neuerungen und Änderungen im Hands-on, bei denen man auch auf die kleinen Detailverbesserungen eingeht, die in einer solchen Übersicht eher keine Rolle spielen und oftmals kurz darauf wieder zurückgezogen werden.

