Pixel Watch 3: Googles neue Smartwatch kommt – alles was bisher bekannt ist (großes Display, UWB und mehr)

Google wird in diesem Jahr mit der Pixel Watch 3 bereits die dritte Generation der eigenen Smartwatch vorstellen, bei der es nicht nur unter der Haube und auf App-Ebene, sondern womöglich auch äußerlich sichtbare Änderungen geben wird. Weil es rund um die Smartwatch zuletzt mehrfach Leaks gegeben hat, fassen wir in diesem Artikel einmal alle bisher bekannten Informationen zusammen.



Die Pixel Watch geht in diesem Jahr bereits in die dritte Generation und damit in die erste, bei der die Erfahrungen und Rückmeldungen der Nutzer zur ersten Generation einfließen konnten. Zwar hat man auch bei der zweiten Generation überraschend große Schritte gemacht (vollständig veränderte Fitbit-Sensoren und Software-Features), aber erst ab der dritten können wir größere Sprünge erwarten. Gut möglich, dass diese nun kommen. Verschaffen wir uns einmal einen schnellen Überblick:

Spezifikationen:

Produktname: Pixel Watch 3

Größe: 41mm und 45mm

Displayform: Rund

Besonderheiten: Erstmals mit UWB

Betriebssystm: WearOS 5

Verkaufsstart: Oktober 2024

Weitere harte Fakten sind bisher noch nicht bekannt, denn die Smartwatch ist auch noch mutmaßlich sieben Monate von der Präsentation entfernt. Gesichert ist, dass es die Pixel Watch 3 erstmals in einer größeren Displaygröße geben wird – nämlich auch mit 45mm. Die geringe Displaygröße war von Anfang an ein wichtiger Kritikpunkt, sodass es sehr wichtig ist, dass man diesen angeht. Wie man das umsetzt – vor allem im Hinblick auf den ebenfalls runden Verschluss der Armbänder, der dadurch an die Gehäusegröße gekoppelt ist, bleibt abzuwarten.









Weitere Details

Schon jetzt wissen wir durch einen Teardown der Play Services, dass der neue UWB-Chip für Watch Unlock genutzt werden kann – was sowohl dessen Existenz als auch die Funktionalität bestätigt. Ob sich das Äußere der Smartwatch durch das größere Display ändern wird, bleibt abzuwarten. Es ist nicht zu erwarten, dass es einen großen visuellen Unterschied zwischen der 41- und der 45mm-Variante geben wird.

Interessant wird es sein, ob man noch mehr in Richtung Fitbit geht und damit die Fitnesstracker-Marke noch mehr in Frage stellt, als man es bisher schon mit der zweiten Generation getan hat. Ein weiterer Schwerpunkt wird sicherlich die Künstliche Intelligenz spielen, so wie wir es schon für die Pixel Buds Pro 2 erwarten. Ein lokal auf der Smartwatch laufendes Gemini (Nano) wird es aber unter Garantie nicht geben.

Wir erwarten, dass Google die Pixel Watch 3 im Oktober parallel zu den Pixel 9-Smartphones vorstellen und kurz darauf auf den Markt bringen wird.

