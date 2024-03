Pixel Buds: Einzelne Komponenten einfach ersetzen – Google startet neuen Self Service für deutsche Nutzer

Google dürfte mit der Pixel Buds-Serie zuletzt viele Fans gewonnen haben, die die smarten Kopfhörer wohl hauptsächlich in Kombination mit einem Pixel-Smartphone einsetzen. Und wie es eben so ist, gehen häufig genutzte Geräte auch einmal kaputt oder bei kleinteiligen Produkten kann auch einmal etwas verloren gehen. Jetzt hat Google auch für die Pixel Buds den neuen „Self Service“ gestartet, mit dem die Nutzer einzelne Bestandteile selbst ersetzen können.



Googles Pixel-Support gilt allgemein als recht bemüht, soll aber dennoch entlastet werden, in dem die Pixel-Nutzer manche Dinge selbst anstoßen können. Das gilt seit heute auch in D-A-CH für die Pixel Buds-Kopfhörer. Nutzer haben nun die Möglichkeit, sich über den neuen Pixel Buds Self Service einzelne Bestandteile selbst ersetzen zu lassen. Das bedeutet, dass die Nutzer den Ersatz anstoßen und bestellen können, sodass der Support damit nicht mehr behelligt werden muss.

Bei den Pixel Buds stehen die folgenden vier Dinge zum Ersatz bereit: Linker Ohrstöpsel, rechter Ohrstöpsel, das Lade-Case sowie die Ohreinsätze. Gerade letzte könnten sicherlich bei häufiger Nutzung schnell verloren gehen oder vielleicht nicht mehr ansehnlich sein, sodass ein Ersatz benötigt wird. Entgegen der Ankündigung ist es zumindest bei mir der Fall, dass nur die beiden Ohrstöpsel sowie die Einsätze bestellt werden können, aber nicht das Lade-Case.

Das System für den Ersatz sollte mittlerweile auch etabliert sein, denn es wurde schon vor einigen Monaten im US-Raum sowie einigen weiteren Ländern gestartet.

