Gemini Update: Integration in viele Google-Produkte, Hey Gemini, Pixel 8-Debakel, Pixel Buds Pro 2 und mehr

Google macht mit dem KI-Paket Gemini immer wieder große Fortschritte und kann in kurzen Abständen neue Funktionen, Leistungssteigerungen, Ausblicke oder weitere Verbesserungen ankündigen. Weil auch in den letzten sieben Tagen rund um Gemini wieder viel passiert ist, fassen wir hier im Blog in unserem wöchentlichen Gemini Update alle wichtigen Neuerungen übersichtlich zusammen.



Gemini gehört zu den jüngsten Produkten von Google und ist derzeit ohne Frage ein echtes Fokusprodukt, um das sich sehr viele Aktivitäten drehen. Und so ist es nicht verwunderlich, dass es derzeit in sehr kurzen Abständen neue Funktionen, neue Produkte und Integrationen sowie sonstige Verbesserungen rund um die KI-Plattform gibt. Um mit der rasanten Entwicklung mitzuhalten, die gut zum KI-Bereich passt, fassen wir hier alles noch einmal zusammen. Hier findet ihr eine schnelle Übersicht, für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Hey Gemini statt Hey Google?

Gemini kann am Smartphone den Google Assistant ersetzen und wird dementsprechend auf den gleichen Wegen aufgerufen wie der integrierte Vorgänger. Auch Gemini wird über „Hey Google“ aufgerufen, was beim aktuellen Gemini-Fokus fast schon verwunderlich scheint. Denn weil man die Marke innerhalb kürzester Zeit weit verbreiten und etablieren möchte, käme auch ein „Hey Gemini“ in Frage. Wir philosophieren ein wenig darüber, ob und wann es einen solchen Wechsel geben könnte und welche Vorteile ein solcher haben könnte.

Am Wahrscheinlichsten ist es natürlich, wenn man sowohl „Hey Google“ als auch „Hey Gemini“ parallel zueinander anbieten würde.

Gemini wird in viele Google-Produkte integriert

Gemini hat in den letzten Tagen eine Anbindung an viele Google-Produkte erhalten, die von Google Keep über den Kalender und Tasks bis hin zu GMail und natürlich die weiteren Workspace-Apps reichen. Ein großer Schritt für Gemini, aber auch für die verbundenen Produkte selbst.

Gemini Advanced fährt zweispurig

Gemini Advanced ist sowohl über Google One als auch Google Workspace buchbar, und das zu unterschiedlichen Preisen und Konditionen. Weil die Nutzung dennoch relativ ähnlich ist und auch die Produkt-Integrationen sich gleichen, ist das derzeit eine etwas merkwürdige Anbindung, die vielleicht durch ein bald kommendes Gemini-eigenes Abo abgelöst werden könnte.

Pixel Buds Pro 2 mit Gemini stehen vor der Tür

Google könnte schon in wenigen Wochen die Pixel Buds Pro 2 vorstellen, über die es jetzt erste Leaks gegeben hat. Schon vorab wurde bekannt, dass auch Gemini bei den smarten Kopfhörern eine größere Rolle spielen und natürlich auch dort den Google Assistant ablösen soll.

Gemini ermöglicht verfeinerte Antworten

Statt wie bisher ganze Antworten auf die eigenen Anforderungen anzupassen, lässt sich das in englischer Sprache jetzt auch mit einzelnen Satzteilen tun. Sogar mit einem zusätzlichen Prompt, sodass einiges möglich sein wird.

Gemini Nano kommt nicht auf das Pixel 8

Das ist wirklich überraschend und kann eigentlich nur als Armutszeugnis gewertet werden: Google hat verkündet, dass das aktuelle Flaggschiff-Smartphone Pixel 8 die Hardware-Anforderungen von Gemini Nano nicht erfüllt. Da allerdings das sehr ähnlich ausgestattete Samsung Galaxy S24 über Gemini Nano verfügt, dürften sich viele Nutzer nun fragen, ob sie wirklich zum richtigen Smartphone gegriffen haben. Vor allem mit Blick darauf, dass das Pixel 8 sieben Jahre mit Updates versorgt wird und somit noch sehr lange Zeit in Benutzung sein könnte.

Gut möglich, dass man da noch einmal zurückrudert und eines Tages die Systemanforderungen von Gemini Nano senkt oder das KI-Modell sich nach der zur Verfügung stehenden Leistung richtet, aber erst einmal ist das eine mehr als unschöne Situation für die Pixel-Nutzer, die ihr Smartphone erst vor wenigen Monaten gekauft haben.

