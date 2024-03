Pixel Update: Neue Leaks zum Pixel 8a und Pixel Watch 3, Pixel Feature Drop, Buds-Leak und Gemini-Enttäuschung

Die zweite Woche im März geht zu Ende und die zurückliegende Pixel-Woche war auch diesmal wieder sehr interessant, denn es gab neue Infos zum Pixel 8a, zur Pixel Watch 3, Infos zu frühen Pixel-Prototypen, ein wirklich umfangreiches Pixel Feature Drop und einiges mehr. In unserem wöchentlichen Pixel Update blicken wir wie üblich auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in einer schnellen Übersicht zusammen.



Die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten waren wie gewohnt wieder sehr interessant: Denn es gab ein großes Pixel Feature Drop für alle wichtigen Geräte und Plattformen, Leaks zu kommenden Produkten, leider schlechte Nachrichten für das Pixel 8 und mehr. Es war einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Diese Android-Versionen erhalten eure Pixel-Smartphones

Google versorgt die aktuellen Pixel-Smartphones mittlerweile sieben Jahre lang mit Updates – aber was bedeutet das faktisch für euch? Wir zeigen euch, mit welchen Zielversionen ihr bei eurem Pixel rechnen könnt.

» Diese Android-Versionen werden eure Pixel-Smartphones erhalten

Pixel Fold und Pixel Watch-Prototypen

Zuletzt sind gleich zwei Prototypen bereits am Markt befindlicher Produkte geleakt, die uns zeigen, in welche Richtung es hätte gehen können. Es handelt sich um einen Prototypen des Pixel Fold sowie der ersten Pixel Watch.

» So hätten Pixel Fold und Pixel Watch aussehen sollen









Pixel-Smartphones ohne Google-Apps nutzen

Wer gerne auf die Pixel-Smartphones setzt, aber auf die eine oder andere vorinstallierte Google-App verzichten möchte, kann das dank des neuen LineageOS auf Basis von Android 14 nun tun. Wir zeigen euch, was möglich ist.

» Pixel-Smartphones mit LineageOS ohne Google-Apps nutzen

Pixel Watch 3 kommt in zwei Displaygrößen und mit UWB

Darauf haben viele Pixel Watch-Nutzer gewartet: Ab der dritten Generation wird Google die Smartwatch in zwei unterschiedlichen Displaygrößen anbieten. Außerdem wissen wir nun, dass die Pixel Watch 3 über UWB verfügen wird.

» Pixel Watch 3 kommt auch mit 45mm-Display

» Pixel Watch 3 erhält UWB-Kommunikation

Pixel Buds Pro 2 Leak

Ein neuer Leak gibt erste Informationen zu den kommenden Pixel Buds Pro 2. Diese werden ziemlich sicher Verbesserungen im Bereich der Active Noise Cancellation mitbringen sowie über ein vorinstalliertes und vielleicht mächtigeres Gemini verfügen.

» Google bringt bald die Pixel Buds Pro 2

Pixel Feature Drop und Android-Update für Pixel-Smartphones

In dieser Woche war wieder Pixel Feature Drop-Zeit und Google hat eine ganze Reihe von Neuerungen und Verbesserungen auf die Smartphones, die Smartwatches, das Pixel Fold und auch das Pixel Tablet gebracht.

» Das steckt im Pixel Feature Drop

» Das steckt im März-Update

» Pixel Feature Drop-Neuerungen im Hands-on









Pixel-Update für die Pixel Watch

Auch Nutzer der Pixel Watch durften sich über das große Pixel Feature Drop freuen, wobei vor allem Besitzer der ersten Generation noch einmal einen unerwarteten Schub an neuen Fitbit-Funktionen erhalten haben.

» Das steckt im Pixel Watch März-Update

» Das steckt im Pixel Watch Feature Drop

Pixel Tablet erhält neue Gboard-Spracheingabe

Auch im Zuge des Pixel Feature Drop gab es ein Update für die Gboard-App für das Pixel Tablet. Denn dort gibt es nun eine Sprachsymbolleiste, die bei der Eingabe per Sprache aktiv wird und nur die notwendigsten Tasten in einer schmalen Leiste zeigt.

» Pixel Tablet erhält neue Gboard-Spracheingabe

Pixel 8a-Leak verrät Preisgestaltung

Das Pixel 8a könnte schon in gut zwei Monaten vorgestellt werden und zeigt sich nun in einem Leak. Dieser verrät uns den Marktstart in Deutschland, die verfügbaren Farben und Speichervarianten sowie die deutsche Preisgestaltung.

» So viel soll das Pixel 8a kosten

Pixel-Smartphones erhalten Satelliten-SOS

In Kürze soll es endlich soweit sein: Die Pixel-Smartphones erhalten eine Satelliten-basierte Kommunikation, wobei diese aufgrund mangelnder Ressourcen vorerst nur für Notfälle eingesetzt werden soll.

» Pixel-Smartphones erhalten schon bald Satelliten SOS-Kommunikation

Tensor G4 zeigt sich im Leak

In diesem Jahr wird der neue SoC Tensor G4 Premiere feiern, der sich jetzt in einem etwas größeren Leak zeigt. Die Schwerpunkt sind die Hitzeentwicklung sowie die Energieeffizienz.

» Das sind die Schwerpunkte des Tensor G4









Pixel-Smartphones auf der Erfolgswelle

Google schwimmt mit den Pixel-Smartphones seit einigen Jahren auf einer Erfolgswelle, zu der es nun neue Zahlen gibt. Nachdem kürzlich die Marke von zehn Millionen verkauften Pixel pro Jahr geknackt wurde, ist jetzt eine verfünffachung der Japan-Marktanteile bekannt geworden. Außerdem wissen wir nun, dass Google im 4. Quartal 2023 mehr als zwei Milliarden Dollar Umsatz mit den Pixel-Produkten erwirtschaft haben soll.

» Google Japan steigert Verkaufszahlen um das siebenfache

» Google Pixel macht zwei Milliarden Dollar Umsatz im 4. Quartal

Gemini Nano kommt nicht auf das Pixel 8

Das wird viele Pixel-Nutzer enttäuschen: Das Pixel 8 wird kein Gemini Nano erhalten, weil es dafür nicht die notwendigen Hardware-Voraussetzungen erfüllt. Und das bei einem wenige Monate alten Google-Flaggschiff.

» Das Pixel 8 ist für Gemini Nano zu schwach

Letzte Aktualisierung am 3.03.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!