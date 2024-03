Pixel Tablet: Gboard erhält eine neue Sprachsymbolleiste – viel Displayplatz dank schwebender Leiste (Video)

Google hat gestern Abend das große Feature Drop-Update veröffentlicht, das nicht nur neue Features für die Pixel-Smartphones sowie für die Pixel Watch im Gepäck hatte, sondern auch bei der gemeinsamen Nutzung zweier weiterer Produkte nachgelegt hat: Nutzer des Pixel Tablet dürfen sich auf eine neue Sprachsymbolleiste bei Gboard freuen.



Googles Tastatur-App Gboard gibt den Nutzern eine ganze Reihe von Anpassungsmöglichkeiten, die auch die Höhe des eingeblendeten Keyboards umfassen, wobei die Nutzer sicherlich oftmals Kompromisse eingehen. Entweder ist das Tippen komfortabel und die Tastatur belegt zu viel Displayfläche oder man nutzt eine sehr geringe Größe und das Treffen der Tasten wird schwerer. Mit der gestern Abend vorgestellten Sprachsymbolleiste bringt Gboard nun eine neue Lösung für die Spracheingabe.

Wird in den Modus für die Sprachsymbolleiste umgestellt, erfolgt die Eingabe per Spracheingabe. Übrig bleibt nur eine einzeilige Oberfläche am unteren Displayrand, über die sich Emojis einfügen lassen, die schnelle Rückmeldungen geben kann oder das Umschalten auf die große Version ermöglicht. Im Video sieht das sehr praktisch aus und es muss sich zeigen, ob das bei einer sehr guten Spracherkennung (was auch von Person zu Person unterschiedlich sein kann) als alleinige Tastatur ausreichen würde.

Die neue Tastaturvariante wird ab sofort im Rahmen des Pixel Feature Drop für alle Pixel Tablet-Nutzer ausgerollt. Eine Erweiterung auf weitere Tablets oder später Smartphones ist sehr wahrscheinlich.

