YouTube Music: Neue Oberfläche für Desktopnutzer ist da – räumt bei der Wiedergabe auf (Screenshots)

Das Musikstreaming von YouTube Music steht vom Desktop über Android bis iOS auf vielen Plattformen zur Verfügung, wobei sich die Oberflächen allein schon aufgrund der Platzverhältnisse an einigen Stellen recht deutlich unterscheiden können. Jetzt wird ein Update für die Browserversion am Desktop ausgerollt, die die Oberfläche für das aktive Abspielen aufräumt und sich dabei an der mobilen Version orientiert.



Die Oberfläche von YouTube Music kann für neue Nutzer auf den ersten Blick etwas verwirrend sein, denn man arbeitet mit mehreren Layern, die je nach Bedarf in den Vordergrund oder an den Rand geschoben werden. Nach kurzer Eingewöhnung findet man sich zurecht, aber dennoch kann es je nach Fenstergröße und aktiv genutztem Bereich etwas überfüllt wirken – siehe linker Screenshot. Daran wird nun mit einer optimierten Oberfläche gearbeitet.

Auf dem rechten Screenshot seht ihr die neue Version, die sich derzeit in einem recht breiten Testlauf befindet und vielleicht auch schon ausgerollt wurde. Es ist deutlich zu sehen, dass man vor allem Platz und Übersichtlichkeit schaffen wollte. Die App-Leiste vom oberen Rand wird ausgeblendet, die Navigation zwischen den Songdetails wandert an den unteren Rand und dadurch wird alles ein wenig entschlackt. Es bleibt mehr Platz für die eigentliche Hauptinformation zum aktuellen Songtitel.

