YouTube Music: Erstellen von Radiostationen und neuen Playlisten wird verschoben – jetzt per FAB (Screenshots)

Mit YouTube Music haben Nutzer eine Reihe von Möglichkeiten, um sich dynamische Playlisten zusammenzustellen, um neue Titel zu entdecken oder einen guten, passenden Mix zu erhalten. Essentiell ist dabei die Radio-Funktion, die im vergangenen Jahr ausgebaut wurde und jetzt einen neuen Platz erhält. Mit dem jüngsten Update wandert diese in ein neues Overflow-Menü.



YouTube Music ist seit dem Start vor einigen Jahren funktionell stark gewachsen, hat aber nach wie vor die gleiche Oberflächen-Struktur und kann daher manchmal etwas unübersichtlich werden. Auch deswegen räumt man nun ein wenig auf und erschafft einen neuen schwebenden Button, in dem sich sowohl die Erstellung von Playlisten als auch Radiostationen auf Basis ausgewählter Inhalte erstellen lassen.

Das neue Menü dürfte die bisherigen Verknüpfungen ersetzen, die sich an unterschiedlicher Stelle befinden können. Vermutlich wird das Menü zukünftig mit weiteren Funktionen füllen oder andere Features an dieser Stelle unterbringen. Obwohl es sich um ein Menü mit FAB (Floating Action-Button) handelt, ist dieses nicht ständig sichtbar und nur in der Mediathek-Darstellung eingeblendet.

» YouTube Music: Neue Downloadfunktion für Songs und Podcasts wird für erste Desktopnutzer ausgerollt

[9to5Google]