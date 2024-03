Google & Reddit: Noch mehr Reddit-Inhalte bei Google – Nutzer sind über den KI-Deal nicht begeistert

Google hat einen umfangreichen Deal mit Reddit abgeschlossen, der dem Unternehmen offiziellen Zugang zum riesigen Datenschatz der Diskussionsplattform gewährt. Diese Ankündigung traf nicht überall auf viel Gegenliebe, sondern wurde interessanterweise international vollkommen unterschiedlich aufgenommen. In den USA zeigt man sich wenig begeistert.



Reddit bezeichnet sich selbst als die „Startseite des Internets“ und ist natürlich reichlich im Google-Index vertreten, sodass der von Google angekündigte 60 Millionen Dollar-Deal im ersten Moment kaum nachvollziehbar erscheint. Tatsächlich soll auch die Künstliche Intelligenz rund um Gemini seit langer Zeit mit Reddit-Daten trainiert worden sein. Googles Deal dürfte daher keinen zusätzlichen Datenstrom sichern, sondern lediglich das Abgreifen erleichtern und gleichzeitig Rechtssicherheit schaffen.

Und während die Meldung hierzulande und in weiteren europäischen Ländern recht positiv aufgenommen wurde (ich beziehe mich dabei auf Blogbeiträge auf mehreren Plattformen, Kommentare in den unterschiedlichsten Medien und Ähnliches), sieht das in den USA vollkommen anders aus. Während europäische Nutzer die Partnerschaft fast schon bejubeln und ohnehin an wichtige Suchanfragen das Wörtchen „reddit“ anhängen, um relevante Ergebnisse und gute Antworten zu erhalten, scheint es in den USA wohl eher ein „-reddit“ zu sein.

Denn wie ein Blogbeitrag beim Onlinemedium SEORoundTable sowie die hunderten darunter zu findenden Kommentare zeigen, wird das in den USA sehr schlecht aufgenommen. Viele Nutzer sind von Reddit genervt und können nicht verstehen, dass Google jetzt auch noch dafür bezahlt, noch mehr Reddit in den Suchergebnissen zu haben. Hierzulande also eher JUCHHUU und in den USA ein WTF?!









Darum gehen die Meinung so weit auseinander

Der Grund für die völlig unterschiedlichen Meinungen dürfte auch an der Bedeutung der Plattform in den jeweiligen Regionen liegen. Denn während Reddit hierzulande zwar gut verbreitet ist, ist es dennoch oftmals ein „Geheimtipp“. In den USA und anderen englischsprachigen Ländern ist Reddit hingegen nahezu allgegenwärtig und dominiert die Suchergebnisse. Schon seit vielen Monaten gibt es Kritik von Nutzern, dass die Websuche hauptsächlich aus Reddit-Ergebnissen besteht.

Wenn US-Nutzer bei Reddit suchen wollen, suchen sie bei Reddit. Wenn sie bei Google suchen wollen, wollen sie nicht ebenfalls Reddit sehen. Deutsche / europäische Nutzer hingegen landen zum größten Teil sicherlich zufällig bei Reddit und freuen sich über die gefundenen Informationen.

Wenn nicht Reddit, was dann?

Doch ganz abgesehen davon, wie man zu Reddit steht: Google braucht vor allem für KI-Fakten und KI-Antworten nur eines: Daten, Daten, Daten. Doch woher sollen sie kommen? Wikipedia als vermeintlich faktisch zuverlässige Quelle grast man seit Jahren ab (und zahlt auch dafür). Aber wie viele große und international tätige Plattformen mit relevanten Daten und hilfreichen Beiträgen bleiben übrig? Man kann sie sicherlich an einer Hand abzählen und daher ist Googles Reddit-anzapfen nachvollziehbar.

