Pixel Watch: Pixel Feature Drop bringt neue Funktionen auf die Smartwatch + Rollout des März-Update (Galerie)

Gute Nachrichten für alle Nutzer der Pixel Watch: Denn Google rollt nicht nur das monatliche Smartwatch-Update aus, sondern hat auch ein Pixel Feature Drop für die erste Generation im Gepäck, das zwei große Feature-Pakete der Pixel Watch 2 auf dessen Vorgänger bringt. Damit macht die Pixel Watch rein funktionell den größten Sprung seit Erscheinen und legt vor allem im Fitness-Bereich stark nach.



Google hat gestern Abend das März-Update für die Pixel-Smartphones veröffentlicht und kurz darauf auch das März-Update für die Pixel Watches angekündigt. Beide werden begleitet von einem großen Pixel Feature Drop, das in diesem Monat sehr umfangreich ausfällt und sowohl die Pixel-Smartphones als auch die Smartwatches sowie das gesamte Ökosystem mit neuen Features versorgt. Enthalten ist im ersten Schritt natürlich das Sicherheitsupdate mit den üblichen Fixes:

Google Pixel Watch: TWD9.240205.001

The March 2024 software update includes the latest security patches for Pixel Watch users.

Das monatliche Update fällt bei den beiden Pixel Watch-Generationen meist sehr bescheiden aus und umfasst häufig nur das Sicherheitsupdate mit den üblichen Bugfixes und Performance-Verbesserungen. Nicht, dass diese nicht wichtig wären, aber große Freude kommt dennoch bei den Nutzern nicht auf. In diesem Monat ist das ein bisschen anders, denn nachdem man schon vor wenigen Tagen mit dem Android Feature Drop neue Wear OS-Funktionen gebracht hat, legt man jetzt auch gezielt für die Pixel Watch nach.

Freuen dürfen sich vor allem Nutzer der ersten Pixel Watch-Generation, denn diese ein großes Update-Paket, das wichtige Funktionen der Pixel Watch 2 auf den Vorgänger bringt.









Neue Trainingsmethoden

Ihr trainiert für ein Rennen und möchtet ein bestimmtes Tempo erreichen oder euch selbst zu einem schnelleren Lauf antreiben? Mit Tempotraining auf der Pixel Watch der ersten Generation könnt ihr euer Gerät verwenden, um ein Tempoziel während des Trainings festzulegen, so dass ihr dann dank des eingebauten GPS und der Bewegungssensoren wisst, wann ihr euer Ziel erreicht habt. Und wenn ihr euer Tempoziel verlasst, erhaltet ihr haptische Hinweise auf der Uhr, sowie auch sprachliche Hinweise, wenn ihr sie z.B. mit den Pixel Buds Pro koppelt. Wenn bestimmte Herzfrequenzbereiche euer Ziel sind, könnt ihr jetzt das Herzfrequenzzonen-Training auf eurer Pixel Watch der ersten Generation verwenden, um die Zeit zu überprüfen, die ihr in jedem eurer persönlichen Herzfrequenzbereiche verbringt, basierend auf eurer Ruheherzfrequenz und eurem Fitnessniveau, um euer Training zu optimieren und zu steuern. Ihr könnt auch persönliche Ziele festlegen und haptische Benachrichtigungen einschalten, um einen Hinweis zu erhalten, wenn ihr von einer Herzfrequenzzone in eine andere wechselt. Mit einer komplett neu gestalteten Benutzeroberfläche, einschließlich größerem Text und helleren Farben, könnt ihr eure Trainingsstatistiken für Tempo und Herzfrequenz auf einen Blick sehen, sodass ihr euch konzentrieren und auf Kurs bleiben könnt. Wir bringen jetzt Auto-Start und Auto-Stop auf eure Pixel Watch der ersten Generation, sodass ihr zusätzlich zur Automatischen Pause jetzt ein Training nicht mehr manuell beginnen oder beenden müsst. Eure Pixel Watch startet und beendet euer Training jetzt automatisch direkt von eurem Handgelenk, wenn sie die Aktivität erkennt. Das funktioniert beim Laufen, Gehen, Ellipsentraining, Spinning, Outdoor-Bike, Laufband und Rudern.

Neue Fitbit-Atemtechniken

Nach dem Training oder wann immer ihr euch Zeit nehmen möchtet, um euren Körper und euren Geist zu beruhigen, könnt ihr jetzt die Fitbit Relax App auf der Pixel Watch der ersten Generation verwenden, die euch durch eine Atemübung direkt an eurem Handgelenk führt. Ihr könnt in der App verfolgen, wie viele Momente der Achtsamkeit ihr im Laufe der Zeit absolviert habt.









Navigationsanweisungen auf Wear OS-Smartwatches

Mit den Wegbeschreibungen zu öffentlichen Verkehrsmitteln auf Google Maps für Wear OS kann das Smartphone jetzt in der Tasche bleiben. Denn ihr könnt mit nur einem Blick auf der Smartwatch die wichtigsten Navigationsanweisungen zum ÖPNV abrufen. Ihr seht Abfahrtszeiten und Umstiege für Busse, Züge, Fähren und alle anderen verfügbaren Verkehrsmittel. Außerdem gibt es eine kompassgesteuerte Navigation zum Haltepunkt oder nächsten Bahnhof.

Wer es also mal wieder etwas eiliger hat, um zum nächsten Verkehrsmittel zu gelangen, muss dafür nicht unbedingt das Smartphone in die Hand nehmen, sondern kann sich direkt auf der Smartwatch informieren lassen. Rein technisch ist das keine große Sache, aber in puncto Komfort erinnert das ein wenig an Googles damaliges Smart Glasses-Versprechen, bei dem man solche Funktionen schon vor über zehn Jahren gezeigt hat.

[Google-Blog]