Android Auto: Apps nur während des Parkens nutzbar – neue Homescreen-Info wird ausgerollt (Screenshot)

Die Auswahl an Apps für Android Auto wächst kontinuierlich und ist längst in Bereiche vorgedrungen, die in einem Auto normalerweise nichts zu suchen haben – zumindest nicht während der Fahrt. Daher gibt es eine Reihe von Kategorien, deren Apps sich nur bei stehendem Fahrzeug nutzen lassen. Jetzt wird ein neuer Indikator ausgerollt, der direkt am Homescreen darüber informiert, welche Apps nutzbar sind und welche nicht.



Apps in den Bereichen Navigation, Kommunikation oder Musikstreaming sind natürlich während der Fahrt nutzbar und bieten dem Fahrer einen sinnvollen Mehrwert, sodass diese mit ihren recht einheitlichen Oberflächen jederzeit in Android Auto gestartet werden können. Aber Google hat mittlerweile auch Apps in Bereichen zugelassen, die während der Fahrt nicht sinnvoll und gar gefährlich sind – etwa die Spiele aus der hauseigenen Gamesnacks-Sammlung.

Bisher war nicht erkennbar, welche Apps sich nur während des Parkens nutzen lassen, sodass erst ein Tap auf das App-Icon entweder die Aktion ausgelöst oder die Fehlermeldung gezeigt hat. Mit dem Update auf die neueste Version 11.4 ändert sich das. Bei dieser werden die Parken-Apps mit einem kleinen P versehen, das zwar nicht unbedingt selbsterklärend ist, dessen Bedeutung aber dennoch schnell klar werden dürfte. Unterstützend werden die App-Icons während der Fahrt ausgegraut.

Ich denke, das ist eine sehr gute Variante, um die Nutzer auf den ersten Blick über die Einsatzmöglichkeiten zu informieren. Denn so lange es keinen echten Homescreen oder eine App-Sortierung abseits der Reihenfolge gibt, ist das sicherlich die beste Variante.

