Gboard: Text abfotografieren und verwenden – neue OCR-Texterkennung wird jetzt ausgerollt (Screenshots)

Die Entwickler der Tastatur-App Gboard arbeiten immer wieder an neuen Eingabemethoden, mit denen die Nutzer sowohl Text als auch Medien in die Formularfelder bringen können. Jetzt steht ein großes Update vor der Tür, das eine völlig neue Methode mitbringt, die zwar technisch bekannt ist, in der Form aber wohl nur in den wenigsten Tastatur-Apps zu finden ist: Das Einfügen von abfotografiertem Text per OCR.



Für Nutzer der Tastatur-App Gboard wird es schon bald möglich sein, beliebigen Text zu fotografieren, per OCR zu erkennen und die gewünschte Auswahl in Textform in das Eingabefeld zu bringen. Viele andere Google-Apps vom Übersetzer über Lens bis Drive bieten seit langer Zeit eine Texterkennung, doch ausgerechnet die Tastatur-App hat dies bisher nicht unterstützt. Statt also eine externe App zu verwenden und den Text per Zwischenablage zu kopieren, kann man jetzt ausschließlich Gboard verwenden.

Natürlich benötigt die App dafür das Recht für den Kamerazugriff, das ihr einmalig gewähren müsst. Anschließend wird die Kameraeingabe so wie alle anderen Tastaturformen zur Verfügung stehen und kann optional über das Werkzeug-Menü ausgewählt werden. Das Ganze wurde schon seit längerer Zeit im Beta-Programm getestet, kam aber dennoch bisher nicht bei allen Nutzern an – trotz Pixel und Beta. Jetzt hat man es offiziell angekündigt und will dieses Feature im Laufe der nächsten Tage ausrollen.

