Google Chrome: Neue KI-Funktion ‚Help me write‘ für alle Eingabefelder – verfasst kontextbasierte Texte

AUch im Browser Google Chrome soll schrittweise die Künstliche Intelligenz Einzug halten und die Nutzer bei alltäglichen Dingen unterstützen. Die ersten KI-Neuerungen werden mit dem jüngsten Update auf Chrome 122 ausgerollt: Die Funktion Help me Write soll auf allen Webseiten und in jedem Eingabefeld zur Verfügung stehen, zuerst in englischer Sprache.



Google hat bereits die ersten Apps mit „Help me Write“ versorgt, das es den Nutzern ermöglicht, sich von der KI Texte in ganz unterschiedlicher Form schreiben zu lassen. Von GMail über Google Docs bis hin zu Google Messages ist diese Funktion zum Teil vorhanden und mit dem jüngsten Update auf Chrome 122 dürfte Googles KI einen großen Schritt zur weiten Verbreitung machen. Wie schon vor einigen Wochen angekündigt, wurde die Funktion jetzt für alle Nutzer in US-Englisch freigeschaltet.

Nutzer müssen nach der Aktivierung der noch etwas experimentellen Funktion lediglich mit der rechten Maustaste auf ein beliebiges Eingabefeld klicken und im Kontextmenü den entsprechenden Eintrag zur Schreibunterstützung aufrufen. Daraufhin wird sich ein Overlay öffnen, in dem der Inhalt in Kurzform beschrieben werden kann, aus dem die KI einen längeren Text zaubern soll. Die Nutzer können sowohl die gewünschte Länge als auch den Stil auswählen.











2 BILDER

Die besonderheit bei der Integration in den Chrome-Browser ist es, dass dieser nicht nur den Nutzertext beachtet, sondern auch den Kontext der geöffneten Webseite:

For example, if you’re writing a review for a pair of running shoes, Chrome will pull out key features from the product page that support your recommendation so it’s more valuable to potential shoppers.

Das neue Feature wird ab sofort für alle Nutzer in US-Englisch ausgerollt und dürfte schon bald für weitere Sprachen und Regionen geöffnet werden. Die Funktion muss einmalig in den Einstellungen aktiviert werden und befindet sich anschließend im Kontextmenü jedes Eingabefelds.

