Google Tasks & Gemini: Die Android-App kann jetzt Aufgaben per Google Assistant anlegen und abrufen

Der KI-ChatBot Gemini steht seit einigen Tagen auch für Android-Smartphones bereit und kann dort mit Unterstützung des Google Assistant sehr viele Funktionen bieten – hat aber auch noch Schwächen. Diese sollen nach und nach abgebaut werden, sodass es jetzt das nächste erfreuliche Update gab: Gemini kann jetzt Aufgaben für Gooogle Tasks erstellen und abrufen.



Gemini ist der KI-ChatBot für alles und kann dank der Google Assistant-Integration auch viele Funktionen bieten, die die Nutzer seit Jahren vom Assistant gewohnt sind – aber es gibt auch Grenzen. Im praktischen Bereich gehören so angenehme Dinge wie das Weckerstellen, Termine anlegen oder auch das Befüllen von Aufgabenlisten dazu, sind in Gemini zum Teil aber noch holprig umgesetzt. Das ändert sich jetzt.

Im Zuge der gestern angekündigten Gemini-Integration in die Workspace-Apps hat man auch die Anbindung an Google Tasks wiederhergestellt. Ab sofort könnt ihr Gemini per Sprachaufforderung darum bitten, eine Aufgabe anzulegen oder bestehende Aufgabenlisten abzufragen. Gemini erkennt die Befehlskategorie, gibt diese automatisch an den Google Assistant weiter, der diese wiederum an Google Tasks weitergibt.

Anders als die Workspace-Anbindung, die nur für Advanced-Abonnenten angeboten wird, soll die Google Tasks-Integration in Kürze für alle Nutzer bereitstehen.

