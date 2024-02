Google Gemini: Neue Premium-Funktion für Entwickler wird ausgerollt – kann Python-Code direkt ausführen

Google macht bei der Weiterentwicklung des KI-ChatBot Gemini richtig Druck und spendiert jetzt ein weiteres funktionales Update. Wie schon vor wenigen Tagen vorab durchgesickert ist, soll Gemini direkt innerhalb der eigenen Oberfläche Python-Programmcode ausführen können und damit zumindest im Kleinen eine Art Entwicklungsoberfläche bieten.



Die KI-ChatBots können nicht nur Fragen umfangreich beantworten oder Texte erstellen, sondern zeigen auch überraschend gute Leistungen bei der Programmierung – das gilt auch für Gemini. Erst vor wenigen Tagen haben wir euch die starken Gemini 1.5 Leistungen gezeigt, aber auch die aktuelle Ultra-Version von Gemini Advanced kann wohl eine große Unterstützung bei der Programmierung sein. Um das zu unterstreichen, macht Gemini nun einen weiteren Schritt in Richtung Programmierung bzw. Programmier-Komfort.

Exklusiv bei Gemini Advanced: Python-Code bearbeiten und ausführen

Worum geht es: Nur bei Gemini Advanced kannst du jetzt Python-Code-Snippets direkt in der Benutzeroberfläche von Bard ändern und ausführen. So lässt sich mit Code experimentieren, herausfinden, wie sich die Ausgabe verändert, und prüfen, ob der Code wie vorgesehen funktioniert.

Warum ist das interessant: Diese Möglichkeiten, mit dem Coding zu spielen, sind vor allem in zwei Bereichen hilfreich: beim Lernen und bei der Überprüfung. Schüler*innen und Student*innen können so mit dem Code von Gemini experimentieren, um besser zu verstehen, was Änderungen bewirken. Diese interaktive Lernmethode kann dir dabei helfen, Programmierkonzepte besser zu verstehen. Aber auch Entwickler*innen können auf diese Weise schnell prüfen, ob der von Gemini generierte Code richtig funktioniert, bevor sie ihn kopieren. Das spart Zeit und kann die Fehlerquote verringern.