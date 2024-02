Gemini Premium & Gemini Enterprise: Google startet in Kürze neue Pakete für Workspace-Nutzer (Leak)

Google bietet den Zugang zur Künstlichen Intelligenz Gemini derzeit in zwei verschiedenen Varianten an, die sich hauptsächlich in der Leistungsfähigkeit und dem Preis unterscheiden. Wie jetzt durch einen Leak bekannt wurde, sollen womöglich noch in dieser Woche zwei neue Varianten dazustoßen, die sich hauptsächlich an Nutzer von Google Workspace richten.



Der KI-ChatBot Gemini steht allen Nutzern in vielen Ländern offen und kann sowohl im Browser als auch unter Android genutzt werden. Wem der Umfang von Gemini nicht ausreicht, kann es mit dem Abo-Modell Gemini Advanced versuchen, das ein Teil von Google One ist und die genutzte KI von Gemini Pro auf Gemini Ultra hochstuft. Die Namensdopplung ist im ersten Moment verwirrend, aber durchschaubar.

Gemini Business und Gemini Enterprise kommen

Jetzt geht aus einem geleakten Changelog hervor, dass Google wohl noch in dieser Woche die beiden neuen Pakete Gemini Business und Gemini Enterprise starten wird. Diese sollen mit Google Workspace in Verbindung stehen, das seit dem vergangenen Jahr über die KI „Duet AI“ verfügt, die bekanntlich ebenfalls auf das Gemini-Branding umgestellt werden soll. Es handelt sich dabei also mehr oder weniger um ein Unternehmensangebot.

Trotz vollständiger geleakter Ankündigung ist bisher nicht bekannt, worin sich Business und Enterprise unterscheiden werden. Mutmaßlich hängen diese mit den unterschiedlichen Workspace-Paketen zusammen, es könnte aber auch Unterschiede in den Administrations-Möglichkeiten geben. Für mehr Infos müssen wir wohl die offizielle Ankündigung abwarten.









Der Changelog trägt das Datum vom 21. Februar, sodass der Start bereits für morgen geplant ist. Zuletzt war es bei diesen Leaks so, dass die Ankündigungen ein bis zwei Tage später in die Tat umgesetzt wurden, daher ist ein Start noch in dieser Woche recht wahrscheinlich.

Gemini Premium und Gemini Enterprise werfen aber nicht nur Fragen zu ihren Aufgabenbereichen auf, sondern auch zum Gesamtpaket: Werden Workspace-Nutzer zwei Mal zur Kasse gebeten? Einmal für Workspace selbst und einmal für Gemini – oder wird es kombinierte Pakete inklusive Gemini geben. Es zeigt sich auch, dass das kostenpflichtige Gemini nicht unbedingt an Google One gebunden sein muss, denn auch dabei gibt es derzeit eine temporäre Übergangslösung.

Und die vielleicht wichtigste Frage: Google verspricht auch für Gemini Advanced starke Workspace-Funktionen, die in Kürze starten sollen. Allerdings kostet Gemini Advanced 19,99 Dollar pro Monat (inklusive Speicherplatz) und die Workspace-Variante, die derzeit noch Duet AI heißt, 30 Dollar. Wir dürfen auf die Ankündigung gespannt sein, wie sich all diese Modelle voneinander differenzieren werden…

