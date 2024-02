Gemini für Android: So könnt ihr Googles neue KI-App schon jetzt in Deutschland nutzen (APK-Download)

Google hat vor wenigen Tagen im Zuge des großen Gemini-Neustart viele neue Möglichkeiten für den KI-ChatBot angekündigt und diesen unter anderem mit der Gemini Android-App auf Smartphones gebracht. Allerdings gilt derzeit noch die Einschränkung, dass sich die App nicht im EU-Raum, sondern nur in vielen anderen Regionen nutzen lässt. Doch Google hat diese Einschränkung wohl bewusst nur sehr sanft umgesetzt, sodass ihr die App schon jetzt recht einfach in Deutschland herunterladen und auch in deutscher Sprache nutzen könnt.



Schon beim Start des KI-ChatBot Bard vor bald einem Jahr gab es nationale Einschränkungen, bei denen gleich einmal der gesamte EU-Raum ausgeschlossen wurde – und das für knapp zwei Monate. Als Begründung wurden damals die erhöhten Datenschutzanforderungen in der EU genannt, die auch schon bei vielen anderen KI-Produkten und Funktionen für Verzögerungen sorgen. Für die Nutzer zunächst ärgerlich, aber im Interesse der Nutzer sicherlich nichts schlechtes.

Doch Google plant natürlich mit einem schnellen Rollout und will die Gemini-App möglichst schnell breit verfügbar machen. Das zeigt sich schon daran, dass die am 8. Februar angekündigte US-Exklusivität nur zwei Tage später schon wieder einkassiert und zwei weiter Tage später Gemini in sehr vielen weiteren Regionen verfügbar gemacht wurde. Daher ist es nicht ganz überraschend, dass die „EU-Blockade“ auch nur zaghaft umgesetzt wird und man gar nicht so traurig darüber ist, wenn die Nutzer diese bewusst umgehen.

Denn die derzeit herrschende nationale EInschränkung gilt nur für den Bezug über den Play Store und nicht die Nutzung der App selbst. Wer ein auf die USA eingestelltes Google-Konto hat, kann Gemini schon von Anfang an auch in Europa offiziell über den Play Store beziehen. Doch aufgrund der zahlreichen Abhängigkeiten ist eine Umstellung nicht empfehlenswert.









Gemini in Deutschland nutzen

Ihr könnt die App per Sideloading auch in Deutschland installieren und nutzen. Dafür müsst ihr einfach nur die aktuelle Version der Gemini-App Herunterladen und auf eurem Smartphone installieren. Der Einfachheit Halber habe ich euch die APK Hier zum Download hochgeladen, sie stammt von APK Mirror. Und das war dann auch schon alles, denn gleich nach der Installation seid ihr am gleichen Stand, als wenn ihr die App über den Google Play Store bezogen hättet. Es kann sein, dass Gemini euch zuerst in englischer Sprache begrüßt, aber die könnt ihr einfach in den Einstellungen auf Deutsch umstellen.

Weil es mit der ersten Version der Fall war, könnte auch eine sprachliche Einschränkung nicht ausgeschlossen sein. Diese äußert sich darin, dass ihr eure Smartphone-Sprache vor dem ersten Start der App einmal auf US-Englisch umstellen müsst. Hat sich Gemini dann erst einmal häuslich auf eurem Smartphone eingerichtet, könnt ihr es wieder auf Deutsch zurückstellen.

» Das ist die neue Gemini-App

» Das ist Gemini Advanced

» Alle Infos zum Gemini-Neustart

Letzte Aktualisierung am 14.02.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!